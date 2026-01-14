Ουκρανικά drones χτύπησαν το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Matilda, λέει η Ρωσία - Βίντεο της επίθεσης στο Delta Harmony

Το δεξαμενόπλοιο «Matilda», ελληνικών συμφερόντων, δέχθηκε επίθεση από δύο ουκρανικά drones στις 13 Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τη σειρά τους επικαλούνται ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η Ελλάδα καταδίκασε νωρίτερα τις επιθέσεις στα πλοία ελληνικών συμφερόντων που έλαβαν χώρα χθες στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπους του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού. Όπως σημείωσε η ίδια συγκεκριμένα, «αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».

Ακόμη, όπως πρόσθεσε, «από την ενημέρωση που είχαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός είναι 2 Έλληνες, ότι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός».

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», πρόσθεσε.

Συνάντηση Κικίλια - Γεραπετρίτη για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχει στο μεταξύ σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε -τελικά- δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα, στο ένα εκ των οποίων υπήρχαν και δύο Ελληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο κ. Κικίλιας, ο οποίος παρευρέθη το πρωί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των πλοιάρχων, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων». Τόνισε ότι το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αναφορικά με το πλαίσιο ασφάλειας και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.

Σε δύο -και όχι περισσότερα- δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επιβεβαιώνονται έως αυτήν τη στιγμή οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες.

Ειδικότερα, στόχος επίθεσης με δύο drones έκαστο υπήρξαν τα δεξαμενόπλοια MT Matilda (IMO 9407457) και MT Delta Harmony (IMO 9408463), τα οποία κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό της περιοχής.

Το MT Matilda, σημαίας Μάλτας, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, υπέστη περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μελών του πληρώματος, ενώ στο πλοίο δεν επιβαίνουν Έλληνες ναυτικοί.

Το MT Delta Harmony, σημαίας Λιβερίας και διαχείρισης της ελληνικής Delta Tankers, υπέστη επίσης υλικές ζημιές από την επίθεση, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβαίνουν δύο Έλληνες ναυτικοί (α' μηχανικός και υποπλοίαρχος), χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα από τη θαλάσσια περιοχή, σε ασφαλή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), προς τον οποίο κατευθύνονταν.

Βίντεο της επίθεσης στο Delta Harmony

Εν τω μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμούς στο X δείχνει τη στιγμή που drone χτυπάει το τάνκερ Delta Harmony.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea.



The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026

