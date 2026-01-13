Επίθεση από drones δέχθηκαν 4 τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα - Τα 3 ελληνικών συμφερόντων

Επίθεση από Drones δέχθηκαν τέσσερα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, με τα τρία από αυτά να είναι ελληνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, τα ελληνικών συμφερόντων που δέχθηκαν επίθεση είναι τα «Delta Harmony», «Matilda» και «Delta Supreme», ενώ σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters επίθεση δέχθηκε και ένα τέταρτο τάνκερ, το «Freud».

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση στο πλοίο «Delta Harmony», υπό σημαία Λιβερίας, προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε από τη μεριά του νωρίτερα ότι δύο δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg που έχει γνώση της κατάστασης, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC - την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν - αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους. Η έκταση των ζημιών και στα δύο πλοία δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.

