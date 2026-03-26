Επίθεση με drone σημειώθηκε σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στον Βόσπορο, προκαλώντας υλικές ζημιές και την κινητοποίηση των αρχών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

Στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο «ALTURA», το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο, δέχθηκε επίθεση με καμικάζι UAV και καμικάζι IDU στη Μαύρη Θάλασσα, 15 μίλια ανοικτά του Βοσπόρου. Προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστρωμα και στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρές υλικές ζημιές στο πλοίο, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί άμεσα η ασφάλεια του πληρώματος.

Στο περιστατικό σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα του δεξαμενόπλοιου, ενώ έγινε γνωστό ότι εισέρχεται νερό στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο υπέστη ζημιές τόσο στο κατάστρωμα όσο και στα εσωτερικά του συστήματα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

Türk petrol gemisi ALTURA adlı ham petrol tankerine, İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 15 mil açığında Karadeniz’de drone isabet etti.



Saldırı sonucu geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar meydana geldi. pic.twitter.com/o9fGexub8q — GazeteVar (@gazetevar) March 26, 2026

Το φορτίο και η διαδρομή του πλοίου

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε σημαντική ποσότητα πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τη σημασία του περιστατικού για την ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου και είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία, ενώ σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, είχε αγκυροβολήσει τελευταία φορά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Άμεση ήταν η αντίδραση των τουρκικών αρχών μετά το σήμα κινδύνου του πλοίου.

Αφού το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει σημαία Σιέρα Λεόνε, ζήτησε επείγουσα βοήθεια, στο σημείο στάλθηκαν δυνάμεις της Ακτοφυλακής, υπηρεσίες ασφάλειας των ακτών και το πλοίο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «Nene Hatun». Η επιχείρηση διάσωσης στο πλοίο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, ακόμη παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης και της επίθεσης.

Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές σχετικά με το εάν το περιστατικό ήταν επίθεση με στόχο το τουρκικό πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.