Η Μόσχα κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να προκαλέσουν πυρηνική καταστροφή κοντά στο ρωσικής κατασκευής εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Μπουσέρ στο Ιράν.



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προσπαθούν σκόπιμα να προκαλέσουν πυρηνική καταστροφή μετά από ένα δεύτερο πλήγμα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτό ανάγκασε τη Μόσχα να εκκενώσει περισσότερο προσωπικό από το κοινό ιρανορωσικό εργοστάσιο.



«Η κατάσταση στον ιρανικό πυρηνικό σταθμό συνεχίζει να εξελίσσεται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.



Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενημερώθηκε από το Ιράν ότι ένας βλήμα χτύπησε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.



Ο Λιχάτσεφ δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, σημειώθηκε περίπου στις 18:00 GMT την Τρίτη (20:00 ώρα Ελλάδας), και έπληξε μια περιοχή κοντά σε μια λειτουργική μονάδα παραγωγής ενέργειας.



Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, η Rosatom μειώνει προσωρινά στο ελάχιστο τον αριθμό του προσωπικού στον σταθμό. Εκκένωσε άλλα 163 μέλη του προσωπικού, σε πρώτη φάση, ενώ αυτή τη στιγμή περίπου 300 μέλη του προσωπικού της εταιρείας παρέμειναν.

Πηγή: skai.gr

