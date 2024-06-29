Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον τεσσάρων πλοίων

Το κίνημα των ανταρτών Χούθι ανέλαβε χθες Παρασκευή την ευθύνη για την επίθεση εναντίον πλοίου υπό σημαία Λιβερίας στην Ερυθρά Θάλασσα το οποίο, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, γλίτωσε από πέντε πυραύλους, ενώ ανέφεραν επίσης πως έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη τρία πλοία, τα δύο εξ αυτών στη Μεσόγειο.

Το σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν, λέει πως οι επιθέσεις του εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας από τον Νοέμβριο εξαπολύονται σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου –που σε μερικές ημέρες θα κλείσει εννιά μήνες– ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ανέφερε σε δήλωσή του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι αντάρτες εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Delonix, πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου, κι ότι το σκάφος υπέστη «άμεσο πλήγμα».

Ωστόσο το βρετανικό παρατηρητήριο UKMTO ανέφερε νωρίτερα χθες ότι το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο στοχοποιήθηκε 150 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Χοντάιντα, ανέφερε πως δεν υπέστη καμιά ζημιά και κατευθύνεται προς βορρά.

Ο Γιαχία Σάρια ανέφερε επίσης πως εξαπολύθηκε επίθεση εναντίον του πλοίου Ioannis στην Ερυθρά Θάλασσα, εναντίον του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Waler, καθώς και το Johannes Maersk στη Μεσόγειο.

Εξήγησε πως το Johannes Maersk, το οποίο ανήκει στη Maersk, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, μπήκε στο στόχαστρο επειδή ανήκει σε «μια από τις εταιρείες που υποστηρίζουν περισσότερο τη σιωνιστική οντότητα και παραβιάζουν περισσότερο την απόφαση να απαγορευτεί η πρόσβαση στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

Η διεθνής εμπορική ναυσιπλοΐα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα από τον Νοέμβριο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις των Χούθι. Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν να αποφεύγουν πλέον τη διαδρομή μέσω Ερυθράς Θάλασσας προς τη Διώρυγα του Σουέζ, στέλνοντας τα πλοία τους να εκτελούν πιο μακρά και δαπανηρά δρομολόγια γύρω από την Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

