Δεν υπάρχει καμιά συζήτηση σχετικά με παραίτηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την υποψηφιότητά του για την επανεκλογή του και ο ίδιος προτίθεται να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του.

Δεν τίθεται θέμα απόσυρσης της υποψηφιότητας, λοιπόν, για έναν πρόεδρο εντελώς διαφορετικό την Παρασκευή, μετά τα 90 οδυνηρά λεπτά που πέρασε το βράδυ της Πέμπτης καθώς αντιμετώπιζε τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, ανάμεσα σε ημιτελείς προτάσεις και μια καταβεβλημένη έκφραση.

Στο Ράλεϊ, ο Τζο Μπάιντεν, έχοντας τη βοήθεια υποβολέα, σε αντίθεση με την χθεσινή βραδιά, επανέλαβε όλες τις επιθέσεις που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, ενώ υπερηφανεύτηκε για τον απολογισμό του έργου του και τις ιδέες του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ "είναι ένα κύμα εγκληματικότητας από μόνος του", είπε αναφερόμενος στον πρώτο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ που καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο και διώκετο για σειρά υποθέσεων.

Στο πλευρό του, η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν, η οποία μετέχει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την προσπάθεια επανεκλογής του, φορούσε ένα φόρεμα στο οποίο αναγραφόταν παντού η λέξη "Ψηφίστε".

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επικρατεί κύμα "πανικού" στους Δημοκρατικούς, τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές και περίπου έξι εβδομάδες πριν από το συνέδριο που θεωρείται ότι θα δώσει το χρίσμα στον πρόεδρο.

Επί του παρόντος, ωστόσο, κανένα βαρύ όνομα του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει εκφράσει δημόσια αυτό το συναίσθημα.

Ο Τζο Μπάιντεν μεταβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη για μια τελετή τιμής μιας από τις πρώτες κινητοποιήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ιούνιο του 1969, και για μια συνάντηση με δωρητές.

Το Σάββατο ο Μπάιντεν θα πάει να συγκεντρώσει χρήματα στο πολύ αριστοκρατικό θέρετρο Χάμπτονς, μια ευκαιρία επίσης να πάρει τον σφυγμό των οικονομικών του υποστηρικτών, σε έναν εξαιρετικά δαπανηρό εκλογικό αγώνα.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναγνώρισε ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε μια δύσκολη αρχή στο ντιμπέιτ αλλά εκτιμά ότι τελείωσε "δυνατά" απέναντι σε έναν αντίπαλο που πολλαπλασίασε τους ψευδείς ισχυρισμούς χωρίς να χάσει ποτέ την ηρεμία του ή την ψυχραιμία του.

Η 59χρονη Δημοκρατική κάνει σήμερα την προεκλογική της εκστρατεία στη Νεβάδα. Το όνομά της εμφανίζεται στη λίστα των προσώπων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Τζο Μπάιντεν σε περίπτωση αποχώρησης του πριν από τον Νοέμβριο, μεταξύ ορισμένων εξεχόντων Δημοκρατικών κυβερνητών, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ στην Καλιφόρνια ή η Γκρέτσεν Γουίτμερ στο Μίσιγκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

