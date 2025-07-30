Ρωσίδα κυβερνητική αξιωματούχος, στενή συνεργάτιδα του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έγινε η πιο υψηλόβαθμη πολιτικός της Μόσχας που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αφού η Ιταλία και η Γαλλία επέτρεψαν στο κυβερνητικό αεροσκάφος να ταξιδέψει στην Ελβετία, σημειώνει το Bloomberg.

Η Βαλεντίνα Ματβιγιένκο, πρόεδρος της άνω βουλής, κατέχει την τρίτη θέση στην ιεραρχία της Ρωσίας πίσω μόνο από τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν. Είναι επικεφαλής ρωσικής αντιπροσωπείας σε συνέδρια στη Γενεύη που διοργανώνει η Διακοινοβουλευτική Ένωση, παρόλο που υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία για τον ρόλο της στον πόλεμο.

Η 76χρονη Ματβιγιένκο επέβλεψε τις ψηφοφορίες στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ρωσίας για την έγκριση της ανάπτυξης στρατευμάτων από τον Πούτιν και την προσάρτηση τεσσάρων εν μέρει κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών.

Η ΕΕ απαγόρευσε την είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής του Φεβρουαρίου 2022, λέγοντας ότι τα κράτη μέλη «θα αρνηθούν την άδεια προσγείωσης, απογείωσης ή υπέρπτησης στα εδάφη τους». Το αεροσκάφος της Ματβιγιένκο πέταξε πάνω από την Τουρκία και τη Μεσόγειο Θάλασσα προτού ταξιδέψει μέσω Ιταλίας στη Γενεύη τη Δευτέρα και αναχώρησε για τη Μόσχα την Τετάρτη μέσω του γαλλικού και ιταλικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με τα διαδικτυακά δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Η Ιταλία επέτρεψε στο ρωσικό αεροσκάφος να εισέλθει στον εναέριο χώρο της κατόπιν αιτήματος της ελβετικής κυβέρνησης, σύμφωνα με άτομα στη Ρώμη που γνωρίζουν το θέμα. Η ιταλική κυβέρνηση συμβουλεύτηκε τις αρχές της Γαλλίας, η οποία είχε επίσης λάβει αίτημα υπέρπτησης, προτού δώσει την άδεια, είπαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση της Ματβιγιένκο, αλλά δήλωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις από την τοπική ταξιδιωτική απαγόρευση που περιγράφεται λεπτομερώς στις κυρώσεις, «ιδίως εάν το άτομο ταξιδεύει για να συμμετάσχει σε μια διεθνή διάσκεψη».

Ενώ ο ελβετικός εναέριος χώρος είναι κλειστός για τα ρωσικά αεροσκάφη, «προβλέπονται εξαιρέσεις, ιδίως για πτήσεις που πραγματοποιούνται για ανθρωπιστικούς, ιατρικούς ή διπλωματικούς σκοπούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η Ματβιγιένκο συμμετείχε στην έκτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου και στη Σύνοδο Κορυφής των Γυναικών Προέδρων του Κοινοβουλίου στη Γενεύη, οι οποίες, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ένωση, διοργανώνονται «σε στενή συνεργασία» με τα Ηνωμένα Έθνη.

Σε ομιλία της στη σύνοδο κορυφής των γυναικών, η Ματβιγιένκο επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι η Ουκρανία κυβερνάται από «ναζί» που είχαν καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2014. Δικαιολόγησε την εισβολή κατά του «καθεστώτος του Κιέβου» και κάλεσε το ακροατήριό της να επισκεφθεί κατεχόμενα τμήματα της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τον «πόλεμο πληροφοριών κατά της Ρωσίας».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι δεν υπήρξε άρση των απαγορεύσεων της ΕΕ για τη Ματβιγιένκο ή για τα ρωσικά αεροσκάφη. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χορηγήσουν εξαιρέσεις για «επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη ή για λόγους συμμετοχής σε διακυβερνητικές συναντήσεις», καθώς και για τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου «που προωθεί άμεσα τους πολιτικούς στόχους των περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας».

Ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες προσκλήθηκαν στην εκδήλωση για να «παράσχουν χώρο για πιθανό διάλογο», δήλωσε εκπρόσωπος της IPU.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Heorhii Tykhyi, δήλωσε ότι η ρωσική επίσκεψη στη Γενεύη «δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί». Η θέση της Matviyenko «είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου, όχι σε διεθνείς διασκέψεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

