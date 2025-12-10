Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δεν θα παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο την Τετάρτη και θα εκπροσωπηθεί από την κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

Η 58χρονη Ματσάδο βρίσκεται επί μία δεκαετία υπό καθεστώς απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβάλει το καθεστώς της Βενεζουέλας, ενώ παραμένει κρυμμένη για περισσότερο από έναν χρόνο. Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται δεν έχει γίνει γνωστή.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της» δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. «Η κόρη της θα εκφωνήσει την ομιλία που έγραψε η Μαρία Κορίνα» πρόσθεσε.

Η Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Όσλο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στη 1 μμ στο Δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή» δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Ματσάδο, ο Χαρπβίκεν απάντησε: «Δεν γνωρίζω». Εξήγησε ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

