Ερντογάν: Όταν τα τουρκικά άλογα έπιναν νερό στον Βίστουλα, ζούσαν ήρεμα και οι Πολωνοί

«Όταν τα τουρκικά άλογα έπιναν νερό στον ποταμό Βίστουλα, ζούσαν ήρεμα και οι Πολωνοί» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Η σημαία μας κυματίζει σε όλο τον κόσμο και οι φίλοι, ομοεθνείς και αδελφοί μας αισθάνονται ασφαλείς» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.
Το αυτοκρατορικό δόγμα του Ερντογάν
«Αυτό το ρητό έχει νόημα. 'Όσο τα τουρκικά άλογα πίνουν νερό στον Βιστούλα, τότε οι Πολωνοί ζουν σε ηρεμία'. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εκφράσεις που δείχνουν τον σεβασμό μας στον άνθρωπο.
» Όταν ακούγεται το όνομα της Τουρκίας στο μυαλό τον ανθρώπων έρχεται η χώρα που δεν υπερασπίζεται μόνο τα σύνορα της. Τώρα πια έρχεται στο νου μια χώρα που διαμορφώνει τη διπλωματία και φέρνει την ειρήνη. Ως μια χώρα που χτίζει τάξη, η παρουσία της Τουρκίας έχει εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές περιοχές, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Καύκασο, από την Αφρική μέχρι τη Νότια Ασία, ειδικά σε φιλικές και αδελφικές χώρες. Όπως είπα και πριν λίγο, πριν αιώνες όταν τα τουρκικά άλογα έπιναν νερό κάποτε τον ποταμό Βιστούλα (Πολωνία), έτσι και σήμερα, καθώς η σημαία μας με την ημισέληνο και το αστέρι κυματίζει περήφανα σε όλη την υδρόγειο, οι φίλοι, οι ομοεθνείς και οι αδελφοί μας αισθάνονται ακόμη πιο ασφαλείς».
«Δημιουργούνται αδελφικά κράτη στη Συρία, 'ΤΔΒΚ' όπως και στη Γάζα»
«Θα νικήσουμε στην Παλαιστίνη όπως κάναμε στη Συρία»
«Ακριβώς δίπλα μας, όπως το Αζερμπαϊτζάν, όπως η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου', ένα αδελφό κράτος που μιλάει την ίδια γλώσσα με εμάς αναγεννιέται από τις στάχτες του.
» Όσοι ευημερούν μέσω της καταπίεσης τελικά θα έχουν ένα τρομερό τέλος. Δόξα τω Θεώ, το είδαμε αυτό από πρώτο χέρι στη Συρία. Τώρα, αν θέλει ο Θεός, θα έρθει η σειρά της Παλαιστίνης. Στην Παλαιστίνη, η υπομονή των καταπιεσμένων θα στεφθεί με νίκη και η ελευθερία και η ειρήνη θα έρθουν εκεί. Ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος, με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ και εντός των συνόρων του 1967, σίγουρα θα ιδρυθεί, αν θέλει ο Θεός. Όπως στη Συρία, έτσι και στην Παλαιστίνη θα τραγουδήσουμε μαζί τα εμβατήρια της νίκης».
Η Τουρκία σχεδιάζει την αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από τις ΗΠΑ
Η εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς και οι αποκαλύψεις του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας.
«Το casus belli στο Αιγαίο ισχύει. Οι Έλληνες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες»
Αντιπρόεδρος κόμματος Κυβερνητικής Συμμαχίας: «Η υπομονή μας εξαντλείται με την Ελλάδα»
«Θα βγάλουμε τα μάτια τους, θα σπάσουμε τα χέρια όσων απλώνουν χέρι στην πατρίδα μας»
Ο Ισμαήλ Οζντεμίρ δήλωσε: «Η Ελλάδα, η οποία εδώ και χρόνια παραβιάζει ανοιχτά τις συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει πλέον χάσει τον έλεγχο. Η υπομονή μας εξαντλείται με την Ελλάδα, που εξοπλίζει τα νησιά στο Αιγαίο, που επιχειρεί να κάνει δουλειές και έχει ατζέντες μεγαλύτερες από το μπόι της, που εκδηλώνει ανοιχτά την εχθρότητα της προς την Τουρκία και δημιουργεί δήθεν συμμαχίες.
» Η Ελλάδα, η οποία έχει μεγιστοποιήσει την πρόθεσή της να εμπλακεί σε επιθετικές πράξεις κατά της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ μας επεκτείνοντας τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, δεν πρέπει να ξεχνά ότι, αν λάβει μια τέτοια απόφαση, θα αντιμετωπίσει καταστροφικές τιμωρίες και θα αναγκαστεί να θυσιάσει πολλά. Η απόφαση που έλαβε η Τούρκικη Εθνοσυνέλευση σε αυτό το θέμα πριν από χρόνια εξακολουθεί να ισχύει. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη, τα σύνορα, τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός. Ωστόσο, αν υπάρξει μια τέτοια κατάσταση κατά ημών, είναι καθήκον μας να βγάλουμε τα μάτια όσων μάς βάζουν στο μάτι και να σπάσουμε το χέρι όσων το απλώνουν. Διότι η πατρίδα είναι η τιμή μας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.