Η Αυστραλία έγινε και επίσημα η πρώτη χώρα παγκοσμίως που έθεσε σε εφαρμογή το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και σε άλλα κράτη να πράξουν το ίδιο.

Δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στην Αυστραλία μπλόκαραν πάνω από 1 εκατ. λογαριασμούς έφηβων χρηστών ηλικίας 16 ετών και κάτω. Στις πλατφόρμες περιλαμβάνονται το Instagram, το TikTok και το YouTube.

Δυσαρεστημένοι έφηβοι έχουν κατακλύσει τον λογαριασμό TikTok του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι με μιμίδια και σχόλια -πολλοί από αυτούς καυχιούνται ότι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές τους, σημειώνει το BBC.

«Το ξεπέρασα», έγραφε ένα σχόλιο κάτω από την τελευταία ανάρτηση του Αλμπανέζι που δημοσιεύτηκε σήμερα για να σηματοδοτήσει την έναρξη της απαγόρευσης.

«Lol, δεν πέτυχε», έγραφε ένα άλλο.

Οι αρχές είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι η απενεργοποίηση των λογαριασμών θα πάρει χρόνο και ότι τα κενά που επιτρέπουν τώρα στους εφήβους να παρακάμψουν την απαγόρευση δεν θα παραμείνουν ανοιχτά για πάντα.

Τι λένε οι έφηβοι

Το BBC ζήτησε τη γνώμη εφήβων που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση.

Η Ρίμα, 14 ετών, λέει ότι η ίδια και οι φίλοι της «αρχικά ήταν αρκετά απογοητευμένοι» από την απαγόρευση και επίσης δεν πιστεύουν ότι θα έχει αποτέλεσμα.

«Οι τεχνικές επαλήθευσης δεν είναι πολύ ακριβείς και δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους εφήβους που παραβιάζουν την απαγόρευση», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι έχει ήδη επαληθεύσει τον εαυτό της στο Snapchat και έχει δημιουργήσει και μερικούς νέους λογαριασμούς.

Αναφέρει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν είναι τόσο σημαντικά» για αυτήν, αλλά τα χρησιμοποιεί για «συμβουλές, μελέτη και επικοινωνία με τους φίλους μου, κάτι που είναι αρκετά αναπόσπαστο από την καθημερινή μου ζωή».

Η 13χρονη Eloise λέει ότι η απαγόρευση είναι «απαραίτητη» για να εμποδίσει τους κάτω των 16 ετών να πέφτουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, να συναντούν διαδικτυακούς απατεώνες και να εκτίθενται σε άλλους κινδύνους, αλλά έχει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της.

Πιστεύει ότι πολλοί έφηβοι θα παρακάμψουν την επαλήθευση ηλικίας και ότι η ίδια θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το YouTube.

Ωστόσο, συνολικά πιστεύει ότι θα μειώσει τον χρόνο που οι έφηβοι περνούν στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι λιγότερο πιθανό να παρακολουθήσουν επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Zoey, μια 14χρονη δημιουργός περιεχομένου, λέει ότι βασιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο για να χτίσει την καριέρα της.

Ο πατέρας της, Mark, συμφωνεί. Για τους εφήβους, είναι «ο καλύτερος τρόπος» για να «προωθήσουν το brand τους», ισχυρίζεται, προσθέτοντας ότι αν τους αναγκάσουν να περιμένουν μέχρι την ηλικία των 16 ετών, «η ευκαιρία τους θα έχει χαθεί».

Η ελάχιστη ηλικία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι 14 και όχι 16, υποστηρίζει ένας άλλος 15χρονος έφηβος.

«Θα θεωρούσα τον εαυτό μου ως κάποιον που χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τακτικά, ίσως λίγο υπερβολικά, και οι κύριες πλατφόρμες που χρησιμοποιώ είναι το Snapchat, το Instagram και το TikTok», αναφέρει.

«Τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει τόσο συνηθισμένα και μέρος της ενηλικίωσης, που τα παιδιά αποκτούν λογαριασμούς στα κοινωνικά μέσα από πολύ μικρή ηλικία, και ξέρω ότι δεν θα έπρεπε να εκτίθενται σε αυτά σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά το να ορίζεται η ελάχιστη ηλικία στα 16 είναι παράλογο. Το γεγονός ότι μπορούμε να αποκτήσουμε άδεια οδήγησης και λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα στην ίδια ηλικία δεν είναι σωστό -θα έπρεπε να ορίσουν την ελάχιστη ηλικία για τα κοινωνικά μέσα στα 14 και όχι στα 16», προσθέτει.

Η 41χρονη Kelly Halidone, μητέρα δύο παιδιών από την Τασμανία, λέει ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και των Χριστουγέννων δεν είναι ιδανική.

«Τα παιδιά που χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα κοινωνικά μέσα εδώ και χρόνια, ξαφνικά αποκόπτονται, ακριβώς πριν τις σχολικές διακοπές και τα Χριστούγεννα -την περίοδο που η σύνδεση έχει τη μεγαλύτερη σημασία - αυτό είναι σκληρό».

Η Kelly, της οποίας τα παιδιά είναι 9 και 16 ετών, λέει ότι η απαγόρευση «αφαιρεί την ικανότητα δράσης και την φωνή από χιλιάδες ανηλίκους, υπονομεύοντας την ικανότητά τους να συμμετέχουν στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, να μοιράζονται τις απόψεις τους, να μαθαίνουν και να μεγαλώνουν».

Μια γενική απαγόρευση αγνοεί την πραγματικότητα ότι δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, υποστηρίζει, και ότι μερικά χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «για να μάθουν, να δημιουργήσουν, να συνδεθούν και να νιώσουν λιγότερο μόνα».

«Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αφαιρεί τη φωνή των νέων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο τόπος όπου αυτή η γενιά εκφράζεται, δημιουργεί αλλαγές και χτίζει κοινότητες. Η σιωπή τους δεν θα τους κάνει πιο ασφαλείς, απλώς θα τους κάνει αόρατους».

Tι θα ισχύσει για τους τουρίστες

Πώς θα εφαρμόζεται όμως ο νέος νόμος στους εφήβους κάτω των 16 ετών που επισκέπτονται την Αυστραλία;

Όλοι οι κάτω των 16 ετών που «διαμένουν συνήθως στην Αυστραλία» απαγορεύεται να έχουν λογαριασμό στις δέκα πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση.

Οι εταιρείες τεχνολογίας θα χρησιμοποιούν «διάφορα σήματα πέρα από την τρέχουσα φυσική τοποθεσία για να προσδιορίσουν τη συνήθη χώρα διαμονής ενός ατόμου», λέει ένας εκπρόσωπος του eSafety Commissioner.

Αυτό σημαίνει ότι αν ένας έφηβος επισκέπτεται την Αυστραλία για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα πρέπει να του απαγορεύεται η πρόσβαση στους λογαριασμούς του.

Ωστόσο, οι κάτοχοι προσωρινής βίζας, όπως οι διεθνείς φοιτητές κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, ενδέχεται να κληθούν να υποβληθούν σε έλεγχο ηλικίας ή να απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί τους αν οι πλατφόρμες διαπιστώσουν ότι βρίσκονται στην Αυστραλία για σημαντικό χρονικό διάστημα ή επ' αόριστον.

Τι υποστηρίζει ψυχολόγος

Η Δρ. Rachael Murrihy, κλινική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας, λέει ότι η κύρια πρόκληση για την κυβέρνηση είναι το πώς θα εφαρμόσει τους ελέγχους ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι τόσο σαφή, δηλώνει στο BBC.

Για ορισμένα παιδιά, τα κοινωνικά μέσα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες όπως προβλήματα ύπνου. Αλλά για άλλα, όπως τα LGBTQ+ παιδιά, αυτά που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή έχουν αναπηρίες, μπορεί να είναι μια σανίδα σωτηρίας.

«Αυτά τα παιδιά συχνά βασίζονται σε αυτές τις κοινότητες για να συνδεθούν, οπότε αν τους το στερήσουμε, πρέπει να βρούμε κάτι να το αντικαταστήσει», υποστηρίζει.





Πηγή: skai.gr

