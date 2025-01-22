Μαθητής άνοιξε πυρ σε καφετέρια λυκείου στο Νάσβιλ - Νεκρός ο δράστης και μία μαθήτρια

Μία ακόμη επίθεση με όπλο σημειώθηκε σε σχολείο των ΗΠΑ όταν ένας 17χρονο μαθητής άρχισε να πυροβολεί μέσα στην καφετέρια του σχολείου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία μαθήτρια και να τραυματιστεί μία ακόμη.

Ο δράστης μετά το περιστατικό αυτοκτόνησε.

«Το Λύκειο είναι σε lockdown λόγω των πυροβολισμών που έπεσαν μέσα στο σχολικό κτίριο. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τους πυροβολισμούς δεν αποτελεί πλέον απειλή», ανέφερε το γραφείο εκπαίδευσης της περιφέρειας σε δήλωση .



Το Λύκειο της Αντιόχειας φιλοξενεί περίπου 2.000 μαθητές και βρίσκεται στη γειτονιά Antioch του Νάσβιλ, περίπου 10 μίλια νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.