Τουρκία: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της «Κόκκινης Βίβλου»

Στην αναθεώρηση του «Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας», της επονομαζόμενης «Κόκκινης Βίβλου», προχώρησε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο τέλος της συνεδρίασης στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, που διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις εξελίξεις στη Συρία και στο Κουρδικό. Σημειώνεται επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πρέπει να είναι μόνιμη και να αποτελέσει την αρχή για μια δίκαιη διευθέτηση του Παλαιστινιακού.

Αναλυτικά, στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι «επικαιροποιήθηκε το Έγγραφο Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο ενημερώνεται τακτικά ανά πενταετία και κατεπειγόντως όταν είναι απαραίτητο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται «στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κατά των πάσης φύσεως απειλών και κινδύνων ενάντια στην εθνική μας ενότητα και αλληλεγγύη και την επιβίωσή μας, ιδίως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων» και συγκεκριμένα κατά των κουρδικών οργανώσεων ΡΚΚ και YPG, κατά των γκιουλενιστών της FETO που κατηγορούνται για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν θα επιτραπεί στην κουρδική πολιτοφυλακή στη βόρεια Συρία, την οποία η Άγκυρα ταυτίζει με το ΡΚΚ, «να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την τρέχουσα κατάσταση και τις πιθανές εξελίξεις στη Συρία» και επαναλαμβάνεται ότι «όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες είναι εχθροί των φιλικών και αδελφών λαών της περιοχής μας, θα εξαλειφθούν με οποιονδήποτε τρόπο».

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι «θα δοθεί πλήρης υποστήριξη στη βούληση της νέας κυβέρνησης στη Συρία να διασφαλίσει την κυριαρχία, τον ενιαίο χαρακτήρα, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ενότητα του κράτους και να εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων στη χώρα, καθώς και στην ανοικοδόμηση της Συρίας και στην ειρήνη και την ευημερία του συριακού λαού».

Για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας ζητά «να είναι μόνιμη και να αποτελέσει την αρχή για μια δίκαιη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος» και επισημαίνει την ανάγκη για απρόσκοπτη, συνεχή και ταχεία παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κατηγορεί επίσης το Ισραήλ ότι οι επιθετικές του ενέργειες, «οι οποίες αγνοούν πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και επεκτείνονται στα συριακά εδάφη, αποτελούν εμπόδιο στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει τα μέγιστα στην εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας, εντείνοντας τις δραστηριότητές της για τη διασφάλιση της επίλυσης των διενέξεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, προτού αυτές μετατραπούν σε συγκρούσεις, καθώς και για την ειρηνική επίλυση των εν εξελίξει συγκρούσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

