ΗΠΑ: Το Κόμμα της Αμερικής του Μασκ έχει ήδη συνεργάτες - αλλά και προκλήσεις

Το Κόμμα της Αμερικής του Μασκ έχει ήδη ανθρώπους έτοιμους να βοηθήσουν, αλλά και μεγάλες προκλήσεις, αναφέρει σε ανάλυσή του το AXIOS.

Η απόπειρα του Ίλον Μασκ να σχηματίσει ένα νέο πολιτικό κόμμα δέχεται προσφορές για βοήθεια από το «Κόμμα Προόδου» του Άντριου Γιανγκ, το «Ελευθεριακό Κόμμα» και αρκετούς συμβούλους, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

«Είμαι σε επαφή με τον Ίλον και την ομάδα του και τους έχω πει: "Κοιτάξτε, όποιος θέλει να αμφισβητήσει τον διπολισμό έχει έναν φίλο στο πρόσωπό μου"», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιανγκ σε συνέντευξή του στο Axios.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι θέλει το «Κόμμα της Αμερικής» του να αποτελέσει πολιτικό παράγοντα ανατροπής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 - μια πιθανή διέξοδος για την προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου να μειώσει το ξέφρενο χρέος της χώρας και να ενισχύσει τη βιώσιμη ενέργεια.

Και, ίσως, να αντεπιτεθεί στον πρόεδρο Τραμπ και σε εκείνους τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες που έκαναν τον Μασκ να νιώθει προδομένος υποστηρίζοντας το «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ, το οποίο προβλέπεται να διογκώσει τα ελλείμματα της χώρας κατά περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Μέχρι στιγμής, τα σχέδια του Μασκ είναι ως επί το πλείστον όλα λόγια - μιας ιδέα εν σπέρματι που στοχεύει σε μερικά μέλη του Κογκρέσου σχολιάζει το AXIOS.

Η δημιουργία ενός τρίτου κόμματος στην πολιτική των ΗΠΑ δεν είναι εύκολη, και απαιτεί έναν οργανισμό που να είναι σε θέση να συγκεντρώσει τις υπογραφές χιλιάδων ψηφοφόρων σε μια πολιτεία μόνο και μόνο για να μπει σε ψηφοδέλτιο. Ο Μασκ, ο οποίος πέρυσι ξόδεψε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, έχει τα χρήματα για να το κάνει αυτό.

Έπειτα, υπάρχει το ερώτημα ποιοι ψηφοφόροι και υποψήφιοι θα ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν τον Μασκ. Έχει ιστορικό ασταθούς συμπεριφοράς - και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει αποξενώσει τους ψηφοφόρους και από τις δύο πλευρές του φάσματος, προσεγγίζοντας τον Τραμπ, ηγούμενος του DOGE (Τμήμα κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας) και στη συνέχεια «χωρίζοντας τους δρόμους του» με τον Τραμπ, και όχι ανώδυνα.

Αλλά τη Δευτέρα, υπήρχαν ενδείξεις ότι άλλα τρίτα κόμματα μπορεί να είναι πρόθυμα να συμμαχήσουν με τον Μασκ.

Ο Γιανγκ είπε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Μασκ να στρατολογήσει υποψηφίους στις περιφέρειες της Βουλής όπου ο Μασκ επιδιώκει να αμφισβητήσει τους εν ενεργεία επικεφαλής.

Το Κόμμα Προόδου του Γιανγκ - που ιδρύθηκε το 2021, μετά την ανεπιτυχή του υποψηφιότητα στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την προεδρία το προηγούμενο έτος - έχει τώρα 46 αιρετούς αξιωματούχους που το εκπροσωπούν.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση «μαθητείας», είπε ο Γιανγκ για τον Μασκ και την ομάδα του.



Ο Μασκ «θα μπορούσε να κάνει μια προσπάθεια για τρίτο κόμμα άμεσα βιώσιμη, και αυτό αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε ο Ρον Νίλσον, ο οποίος διαχειρίστηκε την προεδρική εκστρατεία του Γκάρι Τζόνσον για τους Φιλελεύθερους το 2016 και δήλωσε ότι θα εξέταζε να εργαστεί για το κόμμα του Μασκ.

Η No Labels, μια οργάνωση που εξέτασε το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2024, έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για το ενδιαφέρον του Μασκ να δημιουργήσει έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό στο Κογκρέσο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της ομάδας.

Το Ελευθεριακό Κόμμα, στο μεταξύ, ασκεί πιέσεις στον Μασκ στον «βιότοπό του» — στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του — προτρέποντάς τον να ενταχθεί στους Φιλελεύθερους για ένα «κοινό συμφέρον δημοσιονομικής ευθύνης και ανησυχίας για το έλλειμμα».

Το Ελευθεριακό Κόμμα έχει τη μεγαλύτερη πρόσβαση στα ψηφοδέλτια από τα μικρότερα κόμματα και έχει τακτικά υποψηφίους για αξιώματα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

«Ίσως υπάρχουν λόγοι για έναν συνασπισμό μεταξύ των Φιλελευθέρων και του Κόμματος της Αμερικής για να θέσουν υποψηφίους υπέρ της ελευθερίας, των μικρών κυβερνήσεων, ανθρώπων δημοσιονομικά συντηρητικών, εναντίον των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στίβεν Νεκάιλα.

«Υπάρχουν πολλοί δισεκατομμυριούχοι και πολύ πλούσιοι, πλούσιοι, εμβληματικοί άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει, αλλά κανένας από αυτούς δεν πέτυχε» (για τρίτο κόμμα) παραδέχθηκε ο Νεκάιλα.

Πάντως, οι νόμοι των πολιτειών διέπουν την πρόσβαση στην ψηφοφορία και «οι νόμοι σε κάθε πολιτεία τείνουν να είναι πολύ περίπλοκοι και ασαφείς και επιβάλλονται από κομματικούς εκλογικούς αξιωματούχους», δήλωσε ο Όλιβερ Χολ, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για Ανταγωνιστική Δημοκρατία. «Εάν οι κομματικοί αξιωματούχοι δεν είναι διατεθειμένοι να σας θέλουν στην ψηφοφορία, τότε μπορούν να το επιβάλουν με κάπως αυθαίρετους τρόπους».

Ο Χολ, του οποίου η οργάνωση βοηθά όλους τους υποψηφίους που δεν ανήκουν σε μεγάλα κόμματα να διαχειριστούν την πρόσβαση στην ψηφοφορία και τις δικαστικές διαμάχες, έχει αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες - και συχνά επιπόλαιες - αγωγές που έχουν κατατεθεί από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς πράκτορες για να καταπνίξουν τρίτα κόμματα.

Μια αγωγή εναντίον του ανεξάρτητου υποψηφίου Κόρνελ Γουέστ το 2024 είχε ως στόχο να τον κρατήσει εκτός ψηφοφορίας στο Ουισκόνσιν, επειδή η δισέλιδη δήλωση υποψηφιότητάς του δεν είχε... συρραφθεί, τόνισε ο Χολ. «Έτσι θα σε κυνηγήσουν αν δεν σε θέλουν στο ψηφοδέλτιο», παρατήρησε.

Σε ορισμένες πολιτείες, είναι πιο δύσκολο για ένα νέο κόμμα να μπει στο ψηφοδέλτιο για μια κούρσα για το Κογκρέσο παρά για προεδρικές εκλογές, δήλωσε ο ειδικός στην πρόσβαση σε ψηφοδέλτια Ρίτσαρντ Γουίνγκερ, ο οποίος διευθύνει το Ballot Access News.

Ο κόσμος των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των αιτήσεων από τρίτα κόμματα είναι εξειδικευμένος, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν κίνητρο να διευρύνουν τις επιλογές των εκλογέων, οπότε ο Μασκ δεν θα πρέπει να δυσκολευτεί να βρει ειδικούς πρόθυμους να συνεργαστούν μαζί του, δήλωσαν αρκετοί σύμβουλοι στο Axios.

Το να είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα βοηθήσει επίσης τον Μασκ - όπου υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν σύμβουλοι και βουλευτές. Αλλά ο Μασκ και η ομάδα του θα πρέπει να βρουν τα κατάλληλα στελέχη, δήλωσαν πολύπειροι πολιτικοί.

«Σας εγγυώμαι ότι κάθε απατεώνας στον κόσμο των αιτήσεων προσπαθεί ήδη να βάλει τα νύχια του στον Μασκ», δήλωσε στο Axios ένας σύμβουλος πρόσβασης σε ψηφοδέλτια τρίτου κόμματος.

Ο Μασκ, πρόσθεσε ο σύμβουλος, χρειάζεται «επαγγελματίες, όχι ''αυλή''».

