Βρετανία και Γερμανία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τις κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν εάν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ασφάλειά της, ανέφερε σήμερα μια γαλλική διπλωματική πηγή.

Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία θα είναι υποχρεωμένες να επαναφέρουν τις κυρώσεις μέσω του μηχανισμού “Snapback” του Συμβουλίου Ασφαλείας, σημείωσε η πηγή αυτή.

Η γαλλική διπλωματική πηγή έκανε αυτή τη δήλωση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Βρετανίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό και Ντέιβιντ Λάμι, ενόψει της γαλλοβρετανικής συνόδου κορυφής.

Πηγή: skai.gr

