Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακήρυξε επίσημα χθες Κυριακή νεκρούς δυο χειριστές που αγνοούνταν μετά τη συντριβή αεροσκάφους ηλεκτρονικού πολέμου κατά τη διάρκεια συνηθισμένης εκπαιδευτικής πτήσης στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

«Με βαριά καρδιά, μοιραζόμαστε (σ.σ. την είδηση) της απώλειας των δυο αγαπημένων μας» πιλότων, ανέφερε αξιωματικός του αμερικανικού ΠΝ, ο Τίμοθι Γουορμπέρτον. Η «προτεραιότητα» πλέον είναι να προσφερθεί φροντίδα και υποστήριξη «στις οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος, τύπου EA-18G Growler, συνετρίβη την περασμένη Τρίτη ανατολικά του όρους Ρενίερ, είχε ανακοινώσει το ΠΝ.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό του σημείου της συντριβής και του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ελικοπτέρου της αεροπορίας ναυτικού.

Την περασμένη ΄Τετάρτη, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους ηλεκτρονικού πολέμου σε υψόμετρο κάπου 1.800 μέτρων, σε απομονωμένη, απόκρημνη και κατάφυτη περιοχή.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, το ΠΝ εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» σε όσους συμμετέχουν στις «συνεχιζόμενες» προσπάθειες να ανακτηθούν τα πτώματα των δυο χειριστών.

Για τα αίτια της συντριβής διενεργείται έρευνα.

Τα πρώτα αεροσκάφη του τύπου παραλήφηκαν το 2008 και τέθηκαν σε υπηρεσία το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

