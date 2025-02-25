Η αίθουσα Τύπου του Βατικανού έκανε γνωστό σήμερα, Τρίτη, ότι ο πάπας Φραγκίσκος κοιμήθηκε καλά καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, ενώ απόψε αναμένεται αναλυτικότερη ενημέρωση για την υγεία του.

Στο μεταξύ, ευχές για ίαση και επιστροφή στο Βατικανό συνεχίζουν να φθάνουν απ' όλο τον κόσμο.

«Ελπίζω να γίνει καλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν ευχήθηκε χθες το βράδυ στον ποντίφικα «να αποκατασταθεί πλήρως και σύντομα η υγεία του».

«Είναι πρωταθλητής στο διάλογο Χριστιανών και Μουσουλμάνων», υπογράμμισε από την Μέκκα ο ιμάμης Ιάϊα Παλαβιτσίνι, ενώ η πρόεδρος των ιταλικών Εβραϊκών Κοινοτήτων Νοέμι Ντι Σένι τόνισε: «η φωνή και η δράση του Φραγκίσκου αποτελούν κύριο σημείο αναφοράς για τον διάλογο ολόκληρης της ανθρωπότητας και ακόμη ειδικότερα των θρησκειών μας».

Ο πρώτος, ο οποίος είχε ευχηθεί στον ποντίφικα, με ιδιόχειρη επιστολή, «σύντομη επιστροφή στα σημαντικά και ιερά καθήκοντά του», ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Χθες βράδυ, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά την έντονη βροχή, συγκεντρώθηκε πλήθος πιστών για να προσευχηθεί υπέρ της ίασης του Φραγκίσκου.

«Ζητάμε την αρωγή και την ισχυρή παρέμβαση της Παρθένου, να τον στηρίξει τη στιγμή αυτή της ασθένειας και της δοκιμασίας και να τον βοηθήσει να ξαναγίνει σύντομα καλά», είπε ο καρδινάλιος και πρωθυπουργός του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν.

Η καθολική αυτή προσευχή του «Ροζάριο» θα τελείται στο εξής κάθε βράδυ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

