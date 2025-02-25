Ρωσία: Συνελήφθη 17χρονος που κατηγορείται πως βοήθησε την Ουκρανία να στοχοθετήσει διυλιστήριο

Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ως ύποπτο ότι συγκέντρωσε πληροφορίες για να βοηθήσει την Ουκρανία να στοχοθετήσει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το RIA μετέδωσε ότι αστυνομικοί στην περιφέρεια του Μπασκορτοστάν συνέλαβαν τον έφηβο, σε βάρος του οποίου διεξαγόταν έρευνα βάσει της νομοθεσίας περί «τρομοκρατίας και προδοσίας», που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως 20 ετών.

Το RIA μετέδωσε πως ο 17χρονος, τον οποίο δεν κατονόμασε, κατηγορείται ότι από το φθινόπωρο του 2024 συγκέντρωνε πληροφορίες και ζωγράφιζε γκράφιτι για ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών με αντάλλαγμα χρήματα. Πρόσθεσε πως ομολόγησε το έγκλημά του έπειτα από ανάκριση.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο έφηβος είπε ότι πήγε στο Ριαζάν στις αρχές Ιανουαρίου για να συγκεντρώσει πληροφορίες για το διυλιστήριο για λογαριασμό των Ουκρανών.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν, το οποίο βρίσκεται περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες, Δευτέρα, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές στη βιομηχανία.

Εξάλλου, ένας κάτοικος της περιφέρειας της Μόσχας καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 16 ετών επειδή παρέσχε στην Ουκρανία τα δεδομένα για τον εντοπισμό μιας ρωσικής στρατιωτικής εγκατάστασης και προετοίμαζε επιθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Από το Φεβρουάριο 2022 και τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει εκτεταμένη καταστολή αυτών που επικρίνουν την επίθεση αυτή. Οι δίκες για «προδοσία», «τρομοκρατία», «εξτρεμισμό», «δολιοφθορά» ή «κατασκοπεία» πολλαπλασιάσθηκαν.

Ο εν λόγω άνδρας κατηγορήθηκε ότι φωτογράφισε τον Απρίλιο 2024 τον τόπο ανάπτυξης ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στο Ποντόλσκ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, και ότι έστειλε αυτές τις εικόνες μαζί με γεωγραφικά δεδομένα «στους Ουκρανούς μέντορές του για να κατευθύνουν πλήγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αυτής της στρατιωτικής εγκατάστασης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής.

Ο ίδιος κατηγορείται επίσης ότι το 2017 έφερε στη Ρωσία όπλα από την Ουκρανία για να προετοιμάσει επιθέσεις σε ρωσικές περιφέρειες, κυρίως σ' αυτές του Μπριάνσκ, του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, στη μεθόριο με την Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρωσικό στρατοδικείο τον έκρινε ένοχο για προετοιμασία επίθεσης, λαθρεμπόριο όπλων και συνέργεια σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και τον καταδίκασε σε κάθειρξη 16 ετών, διευκρίνισε η Ανακριτική Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.