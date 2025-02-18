«Έτσι μοιάζει η αληθινή ηγεσία»: Ο Ίλον Μασκ υμνεί τον Σεργκέι Λαβρόφ

Καθώς ξεκινούν οι πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ίλον Μασκ έκανε μια επίθεση «αγάπης» στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου έκανε repost δύο βίντεο που δείχνουν την έλευση του Σεργκέι Λαφρόφ στη Σαουδική Αραβία, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών σήμερα, Τρίτη.

«Έτσι μοιάζει η αληθινή ηγεσία», έγραψε ο Μασκ στην ανάρτησή του η οποία έχει χιλιάδες σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων επικριτικά για την φιλορωσική του στάση.



This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

