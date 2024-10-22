Είναι παράνομο το καθημερινό δώρο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που μοιράζει ο Ίλον Μασκ σε ψηφοφόρους που υπογράφουν στο Internet την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα του προεκλογικού προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ;

Σύμφωνα με το BBC, η κίνηση αυτή έχει εγείρει νομικές ανησυχίες, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι η προσφορά κινήτρων σε μετρητά που συνδέονται με την εγγραφή ψηφοφόρων θα μπορούσε να παραβιάζει τους εκλογικούς νόμους.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX και ιδιοκτήτης του X, υποσχέθηκε να χαρίζει 1 εκατομμύριο δολάρια (περίπου 921.000 ευρώ) την ημέρα στους ψηφοφόρους που υπογράφουν την αίτηση της επιτροπής πολιτικής δράσης του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ ίδρυσε την America PAC, μια πολιτική δράση που έχει στόχο να συλλέξει χρηματικά ποσά και να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για την προεδρία. Η κίνηση βοηθάει στην κινητοποίηση και την εγγραφή ψηφοφόρων για να ψηφίσουν τον Τραμπ στις αμφίρροπες πολιτείες που μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι δυσκολεύεται να πετύχει τους στόχους της.

Ειδικότερα, υποστηρίζει την Πρώτη και τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ περί ελευθερίας έκφρασης και οπλοκατοχής αντίστοιχα, με τον Μασκ να έχει ήδη δεσμεύσει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια δολάρια (64,5 εκατομμύρια ευρώ) για να βοηθήσει τον Τραμπ.

Είναι νόμιμο αυτό;

Ωστόσο, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν αυτό το είδος άμεσης οικονομικής στήριξης σε πιθανούς ψηφοφόρους είναι πραγματικά νόμιμο.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα σχετικά με το πώς ξοδεύει τα χρήματα σε αυτόν τον αγώνα, όπως τα σκοτεινά χρήματα, όχι μόνο στην Πενσιλβάνια, αλλά προφανώς τώρα στις τσέπες των κατοίκων της Πενσιλβάνια. Είναι βαθιά ανησυχητικό», είπε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Ρόμπερτ Σαπίρο κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο NBC.

Τα χρηματικά δώρα, μέρος της εκστρατείας του Μασκ για την America PAC στην Πενσιλβάνια, μια βασική εκλογική περιφέρεια, ώθησαν τους νομικούς να υποστηρίξουν ότι η σύνδεση ενός οικονομικού κινήτρου με την υπογραφή μιας αίτησης εγγραφής ψηφοφόρων θα μπορούσε να παραβιάζει τους εκλογικούς νόμους των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατανομή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών ενθαρρύνοντας την εγγραφή των ψηφοφόρων.

Ο Ρικ Χάσεν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στη Νομική Σχολή του UCLA, ανέφερε έναν νόμο που απαγορεύει την πληρωμή για εγγραφή ψηφοφόρων ή ψηφοφορία. «Αν το μόνο που κάνατε ήταν να πληρώνετε ανθρώπους για να υπογράψουν την αναφορά, θα μπορούσε να είναι σπατάλη χρημάτων». Αλλά δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτό», εξήγησε ο Χάσεν.

«Το πρόβλημα είναι ότι τα μόνα άτομα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το δώρο είναι άτομα που έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν». Και το κάνει παράνομο», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι η προσφορά του Μασκ είναι πιθανότατα παράνομη», δήλωσε ο Πολ Σιφ Μπέρμαν, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Αναφέρθηκε στον Κώδικα των ΗΠΑ για τον εκλογικό νόμο, ο οποίος αναφέρει ότι όποιος «πληρώνει ή προσφέρεται να πληρώσει ή αποδέχεται πληρωμή είτε για εγγραφή για να ψηφίσει είτε για ψηφοφορία» αντιμετωπίζει πιθανό πρόστιμο 10.000 δολάρια ή ποινή φυλάκισης 5 ετών.

«Η προσφορά του είναι ανοιχτή μόνο σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, οπότε πιστεύω ότι η προσφορά του αντίκειται σε αυτή τη διάταξη», είπε ο Μπέρμαν στο BBC.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ είπε στους New York Times ότι το δώρο ήταν «κάτι σαν γκρίζα περιοχή» αλλά «όχι και τόσο κοντά στο όριο της παρανομίας».

«Δεν τους πληρώνει για να εγγραφούν για να ψηφίσουν. Τους πληρώνει για να υπογράψουν μια αναφορά - και θέλει μόνο άτομα που είναι εγγεγραμμένα να ψηφίσουν για να υπογράψουν αυτήν την αναφορά. Οπότε νομίζω ότι είναι εντάξει», σχολίασε.

Αλλά ένας καθηγητής εκλογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Northwestern είπε στο BBC ότι το πλαίσιο είναι σημαντικό.

«Κατανοώ κάποιες αναλύσεις ότι δεν είναι παράνομο, αλλά νομίζω ότι εδώ σε συνδυασμό με το πλαίσιο είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένο για να παρακινήσει τους ανθρώπους να εγγραφούν για να ψηφίσουν με τρόπο που είναι νομικά προβληματικός», είπε ο Μάικλ Κανγκ.

Ο Άνταβ Νότι του μη κρατικού Campaign Legal Center είπε ότι το σχέδιο Μασκ «παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και υπόκειται σε αστική ή ποινική επιβολή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Είναι παράνομο να δίνονται χρήματα με την προϋπόθεση ότι οι παραλήπτες εγγράφονται ως ψηφοφόροι», είπε ο Νότι στο BBC.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τζέρεμι Πολ, της Νομικής Σχολής του Northeastern University, ανέφερε σε email στο BBC ότι ο Μασκ εκμεταλλεύεται ένα νομικό κενό.

Συγκεκριμένα, είπε ότι, ενώ υπάρχει το επιχείρημα ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι παράνομη, «είναι στοχευμένη και σχεδιασμένη για να παρακάμψει το νομικό κομμάτι της υπόθεσης», κάτι που την καθιστά δύσκολη υπόθεση να κερδηθεί σε δίκη.

