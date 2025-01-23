Στον επικεφαλής του Χ, τον Ίλον Μασκ, δεν αρέσει όταν τον σχολιάζουν αρνητικά σε άλλες πλατφόρμες: ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καταφέρθηκε κατά της Wikipedia, διότι στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό του γίνεται πλέον αναφορά στην αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός.

Όμως ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, τόνισε ότι δεν θα εκφοβιστεί.

Από τότε που αγόρασε το Χ, ο Ίλον Μασκ έχει επιτρέψει τη διασπορά παραπληροφόρησης μέσω της πλατφόρμας, ενώ, σύμφωνα με τους επικριτές του, προωθεί τις απόψεις της άκρας δεξιάς, ξεκινώντας από αυτές των υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Από την πλευρά του ο Τζίμι Γουέιλς δηλώνει υπέρμαχος της ουδετερότητας και των διασταυρωμένων στοιχείων.

Στόχος της Wikipedia είναι να επιτρέψει στους συντάκτες της να δημιουργούν περιεχόμενο «ξεκάθαρο, το οποίο θα αναγνωρίζει τις υπάρχουσες διαφορετικές απόψεις», παρά «την άνοδο των αισθημάτων διχασμού, του οπαδικού πνεύματος, των πολιτισμικών πολέμων και όλων αυτών», εξήγησε τον Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στο Intelligencer.

Αιτία της τρέχουσας αντιπαράθεσης η ανησυχητική χειρονομία του Μασκ στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ, όταν χαιρέτισε το πλήθος σηκώνοντας το δεξί του χέρι με τρόπο που θύμισε τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Από την Τετάρτη η χειρονομία αυτή, που έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, έχει προστεθεί στη βιογραφία του Μασκ στη Wikipedia, όπως και στη σελίδα που αφορά τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Στη σελίδα του Μασκ διευκρινίζεται ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε από έναν αριθμό παρατηρητών ναζιστικός χαιρετισμός», όμως προσθέτει πως ο δισεκατομμυριούχος το αρνήθηκε.

Αυτό δεν εμπόδισε τον Μασκ να κατηγορήσει τη Wikipedia ότι επαναλαμβάνει «την προπαγάνδα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους. Ζήτησε μάλιστα από τους υποστηρικτές του να πάψουν να κάνουν δωρεές στη Wikipedia.

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

«Γεγονότα» και όχι προπαγάνδα, απάντησε ο Γουέιλς στο Χ. «Ο Ίλον δεν είναι χαρούμενος που η Wikipedia δεν είναι προς πώληση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξαγορά το 2022 του Χ από τον δισεκατομμυριούχο προς 44 δισεκ. δολάρια.

Τη Wikipedia διαχειρίζεται το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Wikimedia Foundation και δηλώνει ότι είναι ένα από τα τελευταία σύμβολα του ιδεαλισμού των αρχών του διαδικτύου, καθώς δίνει τον λόγο στους χρήστες του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο.

I think Elon is unhappy that Wikipedia is not for sale. I hope his campaign to defund us results in lots of donations from people who care about the truth. If Elon wanted to help, he'd be encouraging kind and thoughtful intellectual people he agrees with to engage.… https://t.co/qZ8TJ08V3L — Jimmy Wales (@jimmy_wales) January 21, 2025

«Η μείωση της εμπιστοσύνης στη δημοσιογραφία και την πολιτική είναι μεγάλη, κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις μεταφράζεται σε ένα αίσθημα οργής, οι άνθρωποι νιώθουν χαμένοι», εκτίμησε ο Γουέιλς στη συνέντευξή του.

Όμως στην κοινότητα της Wikipedia «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, προσπαθώντας να είμαστε ουδέτεροι και ξεκάθαροι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

