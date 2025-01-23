Ρούτε από Νταβός: Να ενισχύσουμε και όχι να μειώσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO υπογράμμισε σήμερα εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να μη νικήσει η Ρωσία στον πόλεμο, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «ανταλλάσσει συγχαρητήρια» με τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας και της Κίνας.

«Οφείλουμε όντως να ενισχύσουμε και όχι να μειώσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», σημείωσε ο Ρούτε ενώπιον επιτροπής που είχε ως θέμα συζήτησης το ζήτημα της Ουκρανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Η γραμμή του μετώπου κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση», τόνισε.

Η ανάγκη που υπάρχει τα κράτη μέλη του NATO να αυξήσουν τις δαπάνες τους στην άμυνα έχει θέσει την αμυντική συμμαχία σε «λειτουργία κρίσης», υπογράμμισε επίσης ο ΓΓ του οργανισμού κατά την ομιλία του ενώπιον του πάνελ αυτού.

«Εδώ έχουμε πράγματι τεθεί σε λειτουργία κρίσης», είπε. «Στη βιομηχανική παραγωγή, βρισκόμαστε όντως σε κακή θέση», πρόσθεσε.

Η Ρωσία θα μπορούσε να συντηρήσει την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ουκρανίας για τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο, σημείωσε επίσης ενώπιον του ιδίου πάνελ στο Νταβός ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι ζωτικής σημασίας ένα 16ο πακέτο κυρώσεων με στόχο τη Ρωσία να περιλαμβάνει το αέριο, την ενέργεια και τα λιπάσματα. «Βάσει της ανάλυσής μας η ρωσική οικονομία μπορεί να υποστηρίξει τον πόλεμο για άλλον έναν χρόνο», σημείωσε ο Κρο.

