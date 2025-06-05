ΕΕ: Θα μπορούσε να εγκρίνει τη συμφωνία με τη Mercosur έως το καλοκαίρι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εγκρίνει τη σχεδιαζόμενη εμπορική συμφωνία της με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur πριν από το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για να το κάνει, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Κριστόφ Χάνσεν.

«Θα μπορούσε να γίνει πριν από το καλοκαίρι», δήλωσε ο Χάνσεν σε συνέντευξή του.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει πάντως να εγκρίνουν τη συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά έχει αντιμετωπίσει την αντίθεση χωρών όπως η Γαλλία, η οποία υποστηρίζει ότι θα έβλαπτε τους Ευρωπαίους αγρότες που αντιμετωπίζουν αυστηρότερους κανόνες και κανονισμούς από τους ομολόγους τους της Νότιας Αμερικής.

Πηγή: skai.gr

