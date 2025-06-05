Λογαριασμός
Ο Ιταλός ΥΠΕΞ είναι πεπεισμένος ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μέχρι τις 9 Ιουλίου

Ο Ταγιάνι δήλωσε ότι οι συνομιλίες «δεν πάνε άσχημα» και σημείωσε ότι θα ήταν εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία στη βάση δασμών 10% μεταξύ των δύο πλευρών

Αντόνιο Ταγιάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι πεπεισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μέχρι την προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι οι συνομιλίες «δεν πάνε άσχημα» και σημείωσε ότι θα ήταν εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία στη βάση δασμών 10% μεταξύ των δύο πλευρών.

TAGS: Αντόνιο Ταγιάνι ΗΠΑ Ιταλία δασμοί
