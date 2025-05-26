Το Ισραήλ χάνει σχεδόν όλους τους συμμάχους του, καθώς συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Γάζα

Πολλοί από τους στενότερους διεθνείς συμμάχους του Ισραήλ έχουν αλλάξει τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαιτίας του αδιάκοπου βομβαρδισμού της Γάζας και του παγώματος της τόσο απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Νετανιάχου είχε πρωτοφανή διεθνή νομιμοποίηση για να αντιμετωπίσει τη Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά η σταδιακή μείωση της υποστήριξης καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται έχει πλέον μετατραπεί σε διπλωματικό τσουνάμι, αναφέρει το Axios.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχασε πολλούς από τους εναπομείναντες φίλους του στη Δύση, εκτός των ΗΠΑ, τους τελευταίους δύο μήνες, μετά τον τερματισμό της εκεχειρίας τον Μάρτιο και τον αποκλεισμό όλων των παραδόσεων τροφίμων, νερού και φαρμάκων στη Γάζα.

Η πίεση κλιμακώθηκε απότομα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ξεκίνησε μια επιχείρηση για την ανακατάληψη και την ισοπέδωση της Γάζας αντί να αποδεχθεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στον Νετανιάχου ότι θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο και να επιτρέψει την παροχή βοήθειας, αν και ο Τραμπ έχει κρατήσει ως επί το πλείστον τις ανησυχίες του ιδιωτικές.

Αρκετοί άλλοι ηγέτες, ωστόσο, έχουν τοποθετηθεί δημόσια: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες. Εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει την στρατιωτική επίθεση και δεν άρει τους περιορισμούς του στην ανθρωπιστική βοήθεια, θα λάβουμε περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα ως απάντηση» ανέφεραν σε κοινή δήλωση στις 19 Μαΐου ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Ο Νετανιάχου απάντησε με οργή, κατηγορώντας τους τρεις σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ότι κάνουν τη χάρη στη Χαμάς. «Θέλουν το Ισραήλ να υποχωρήσει και να αποδεχτεί ότι ο στρατός των μαζικών δολοφόνων της Χαμάς θα επιβιώσει, θα ανοικοδομηθεί και θα επαναλάβει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και ξανά, επειδή αυτό έχει ορκιστεί να κάνει η Χαμάς».

«Λέω στον Πρόεδρο Μακρόν, τον Πρωθυπουργό Κάρνεϊ και τον Πρωθυπουργό Στάρμερ: Όταν οι μαζικοί δολοφόνοι, οι βιαστές, οι δολοφόνοι μωρών και οι απαγωγείς σας ευχαριστούν, βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της δικαιοσύνης. Είστε στη λάθος πλευρά της ανθρωπότητας και βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Η απομόνωση του Ισραήλ ξεπερνά την απλή ρητορική

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναστέλλει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και επέβαλε νέες κυρώσεις την Πέμπτη εναντίον Ισραηλινών εποίκων που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Η Γαλλία αναμένεται να συνδιοργανώσει μια διάσκεψη με τη Σαουδική Αραβία τον επόμενο μήνα για να πιέσει για μια λύση δύο κρατών και αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η Ισπανία ήδη αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος πέρυσι, μαζί με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ «κράτος γενοκτονίας» και ζήτησε να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Δέκα επτά από τους 27 υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ υποστήριξαν την Τρίτη πρόταση που κατέθεσε η Ολλανδία για επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας και συνεργασίας του μπλοκ με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του απάντησαν κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για αντισημιτισμό, υποστηρίζοντας ότι υποκύπτουν στις πιέσεις των μουσουλμανικών μειονοτήτων στις χώρες τους. Όμως, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει κάποια βοήθεια στη Γάζα για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.

Είχε προειδοποιηθεί...

Σε μια σειρά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Μάρτιο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι η αναστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα αποδυνάμωνε τη Χαμάς, αλλά θα έδιωχνε τους συμμάχους του Ισραήλ.

Τελικά, το Ισραήλ θα έπρεπε να υποχωρήσει και να επαναλάβει την παροχή βοήθειας υπό πίεση, υποστήριξε ο Σαάρ, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Αυτό ακριβώς συνέβη. Ήταν ένα τεράστιο λάθος και έγινε κυρίως για εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες», είπε ο αξιωματούχος.

Ενώ ο Τραμπ φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το δικό του σχέδιο να εκδιώξει τα 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους από τη Γάζα για να χτίσει μια νέα «ριβιέρα», ο Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θεωρεί ότι έχει λάβει «πράσινο φως» για την επιδίωξη της «εθελοντικής μετανάστευσης», μια κωδική ονομασία για το μαζικό εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού πρώτα σε μια «ανθρωπιστική ζώνη» στη Γάζα και, ιδανικά, στο εξωτερικό.

Εάν το Ισραήλ ακολουθήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την ισοπέδωση σχεδόν ολόκληρης της Γάζας, σχεδόν σίγουρα θα απομονωθεί περαιτέρω διεθνώς.

Εν τω μεταξύ, νέο αεροπορικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο σχολείο, το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν άλλα 55 άτομα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για σχολείο στη συνοικία Ντάρατζ της πόλης της Γάζας (βόρεια), διευκρίνισαν στο πρακτορείο οι πηγές αυτές.

Σε δεύτερη επίθεση που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σκοτώθηκαν άλλοι 15 Παλαιστίνιοι.

