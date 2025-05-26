Τουλάχιστον 31 νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου στη Γάζα

Αεροπορικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο σχολείο το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν άλλα 55 άτομα, σύμφωνα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για το σχολείο Fahmi Al-Jargawi στη συνοικία Ντάρατζ της πόλης της Γάζας (βόρεια), διευκρίνισαν στο πρακτορείο οι ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε αρχικά ότι ανασύρθηκαν 20 σοροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά - πολλά από τα οποία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα λόγω της φωτιάς που προκλήθηκε από το ισραηλινό πλήγμα σε δύο αίθουσες όπου φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται στη συνέχεια και να φτάνει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στους 36.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι στόχος ήταν «ένα κέντρο διοίκηση της ελέγχου της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ». Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) σημείωσε ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν «από τους τρομοκράτες για τον σχεδιασμό... επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων των IDF» και κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί «τους πολίτες της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες».

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και ο Μοχάμαντ Αλ-Κασίχ, επικεφαλής ερευνών της αστυνομίας της Χαμάς, καθώς και η σύζυγός του και τα παιδιά του.

Λίγο πριν την αεροπορική επίθεση στο σχολείο, ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα σε σπίτι στο κέντρο της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 15 ακόμη άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

