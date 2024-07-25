Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σχεδιάζει να εκφράσει σύντομα δημόσια τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC.

Ο Ομπάμα σε ιδιωτικές συνομιλίες έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην υποψηφιότητα Χάρις και βρίσκεται σε τακτική επαφή μαζί της, τόνισε το NBC, επικαλούμενο άτομα με γνώση των συζητήσεων.

«Συνεργάτες του Ομπάμα και της Χάρις συζήτησαν επίσης να κανονίσουν να κάνουν εμφάνιση οι δυο τους μαζί σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία», ανέφερε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

