Το ταξίδι στο Μαρόκο, ο σύντροφος «ταξιδιωτικός πράκτορας» και το κόστος

Και σίγουρα είναι από αυτά που δε θα ξεχάσει ποτέ. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η ίδια η Βαλέρια Κουρούπη που πέρασε 9 μέρες στο Μαρόκο σε ένα ταξίδι εμπειρία ζωής.

Η ηθοποιός όχι μόνο δημοσίευσε άφθονα stories και φωτογραφίες από την παραμονή της στην γοητευτική Αφρικανική χώρα, αλλά μετά από απαίτηση του κοινού έκανε κι ένα travel απορίες video απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που δέχτηκε αναφορικά με το ταξίδι της με λεπτομέρειες και άφθονο χιούμορ, χαρακτηρίζοντας τον σύντροφό της και επίσης ηθοποιό Μάριο Δερβιτσιώτη – που ταξίδεψαν μαζί κι ας μην έβαλαν κοινές φωτογραφίες- ταξιδιωτικό πράκτορα.

