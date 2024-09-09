Λογαριασμός
Μαρόκο: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο νότιο Μαρόκο

Από τις πλημμύρες καταστράφηκαν 56 σπίτια και 110 δρόμοι ενώ έχουν επίσης προκληθεί ζημιές στα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης

Μαρόκο

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Τάτα, Τιζνίτ, Ερατσίντια, Τινγκίρ και Ταρουντάν στο νότιο Μαρόκο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται. Τα νερά έχουν μετατρέψει σε βάλτο πολλά χωριά της περιοχής αυτής.

Στα θύματα περιλαμβάνονται τρεις αλλοδαποί πολίτες, από την Ισπανία, τον Καναδά και το Περού.

Από τις πλημμύρες καταστράφηκαν 56 σπίτια και 110 δρόμοι. Έχουν επίσης προκληθεί ζημιές στα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

