Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Τάτα, Τιζνίτ, Ερατσίντια, Τινγκίρ και Ταρουντάν στο νότιο Μαρόκο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται. Τα νερά έχουν μετατρέψει σε βάλτο πολλά χωριά της περιοχής αυτής.

Στα θύματα περιλαμβάνονται τρεις αλλοδαποί πολίτες, από την Ισπανία, τον Καναδά και το Περού.

Από τις πλημμύρες καταστράφηκαν 56 σπίτια και 110 δρόμοι. Έχουν επίσης προκληθεί ζημιές στα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

