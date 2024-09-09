Αντιδράσεις προκάλεσε στο Βέλγιο η απειλή της Βουδαπέστης να στείλει λεωφορεία με μετανάστες στις Βρυξέλλες, έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών.

H υφυπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης του Βελγίου, Νικόλ Ντε Μουρ επισημαίνει ότι «οι απειλές από την Ουγγαρία για αποστολή μεταναστών στις Βρυξέλλες είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την αλληλεγγύη της ΕΕ», προσθέτοντας ότι «το Βέλγιο δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτές τις πολιτικά εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να εργαστούμε μαζί για μια δίκαιη και ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική».

Για «πρόκληση που έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις» έκανε λόγο η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χάτζα Λαχμπίμπ. ‘Όπως ανέφερε, «η μεταναστευτική πολιτική είναι μια κοινή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τάξη και αλληλεγγύη από όλα τα κράτη μέλη». O δήμαρχος Βρυξελλών από την πλευρά του ζητεί από τον Βέλγο πρωθυπουργό, Αλεξάντερ Ντε Κρόο και την υπουργό εσωτερικών της χώρας, Αννελιές Βερλίντεν «να μπλοκάρουν αυτά τα λεωφορεία στα σύνορα». «Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτές τις προκλήσεις από μια χώρα που επιδοτούμε;» διερωτήθηκε ο Φιλίπ Κλος.

Πηγή: skai.gr

