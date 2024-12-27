Δέκα άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στη βορειοδυτική Νιγηρία προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των ενόπλων δυνάμεων που είχαν στο στόχαστρο τζιχαντιστές, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

Οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο μέλη της οργάνωσης Λακουράουα στην πολιτεία Σόκοτο, αλλά έπληξαν δυο γειτονικά χωριά, τα Γιντάν Μπίσα και Ρουντάουα.

«Δυο στρατιωτικά αεροσκάφη διεξήγαγαν επιδρομές εναντίον δυο χωριών κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον τρομοκρατών της Λακουράουα κοντά στο δάσος Σουράμε περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε ο Αμπουμπακάρ Μουχάμαντ, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά τις κηδείες των θυμάτων.

«Χάσαμε δέκα ανθρώπους στο συμβάν αυτό και άλλοι έξι τραυματίστηκαν. Πολλές κατοικίες, εκτρεφόμενα ζώα και σιταποθήκες καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σόκοτο, ο Άχμεντ Αλίγιου, απέδωσε τους θανάτους σε «αδέσποτα πυρά» του νιγηριανού στρατού, χωρίς να δώσει απολογισμό.

Διευκρίνισε μέσω X ότι βρίσκεται σε επαφή με τη στρατιωτική ιεραρχία και πιέζει να διενεργηθεί «έρευνα σε βάθος», μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται τουλάχιστον επτά πτώματα, νεκρά ζώα και σπίτια που μετατράπηκαν σε συντρίμμια και αποκαΐδια.

Σύμβουλος του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, που είχε μιλήσει για «ψευδείς ειδήσεις» την Τετάρτη, έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών.

«Λυπάμαι βαθιά για τις παρανοήσεις που μπορεί να προκάλεσαν οι αρχικές δηλώσεις μου», ανέφερε ο Ντάντα Ολεσεγκούν μέσω X, κρίνοντας πως η υπόθεση δείχνει «τις προκλήσεις» που ενέχει το να αναφέρεται κανείς «σε περίπλοκες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου αναμιγνύονται πολίτες και κακοποιά στοιχεία».

Εκπρόσωπος του νιγηριανού στρατού επέμεινε από την πλευρά του πως οι άνθρωποι που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν τζιχαντιστές.

«Οι στόχοι που χτυπήθηκαν είχε εξακριβωθεί με σιγουριά πως σχετίζονταν με την οργάνωση Λακουράουα, κάτι που ενισχύει το σκεπτικό της στρατιωτικής δράσης που αναλήφθηκε», ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Αμπουμπακάρ Αμπντουλάι σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός έδρασε «στη βάση πληροφοριών και αποστολών αναγνώρισης για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της προστασίας της ζωής αμάχων», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο στρατός της Νιγηρίας κατηγορείται πως σκότωσε άμαχους κατά λάθος κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον οργανώσεων κακοποιών ή τζιχαντιστών.

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες τραγωδίες αυτής της φύσης ήταν ο αεροπορικός βομβαρδισμός τον Δεκέμβριο του 2023 που έβαλε κατά λάθος στο στόχαστρο συγκέντρωση μουσουλμάνων πιστών στην Τούντουν Μπίρι (πολιτεία Καντούνα, βορειοδυτικά), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 85 άνθρωποι.

Ενώ, τον Σεπτέμβριο του 2022, τουλάχιστον 20 αλιείς σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό του στρατού με στόχο στρατόπεδο τζιχαντιστών στο νησί Κουάταρ Ντάμπαν Μάσαρα, κοντά στη λίμνη Τσαντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της αφρικανικής χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

