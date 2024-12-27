Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης της Β. Κορέας αιχμαλωτίστηκε από τον ουκρανικό στρατό

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν βορειοκορεάτη στρατιώτη, μέλος κάποιας από τις μονάδες που έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο Βορειοκορεάτης υπέκυψε στα τα τραύματά του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στρατιώτη της Βόρειας Κορέας που αιχμαλωτίζεται αφότου το Κίεβο και δυτικές κυβερνήσεις αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από την Πιονγκγιάνγκ στο ρωσικό έδαφος για την υποστήριξη της Μόσχας στον πόλεμο.

«Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία πληροφοριών συμμάχου χώρας, επιβεβαιώθηκε ότι βορειοκορεάτης στρατιώτης τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστηκε», ανέφερε η νοτιοκορεάτικη εθνική υπηρεσία πληροφοριών σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις περιστάσεις.

Αντιδρούσε σε δημοσιεύσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από Ουκρανούς που αναφέρονταν στην αιχμαλώτιση του στρατιωτικού και συνοδεύονταν από φωτογραφίες Ασιάτη που παρουσιάζεται ως Βορειοκορεάτης.

Перший полонений північнокорейський найманець на Курському напрямку pic.twitter.com/FQ6nv88HZD — Мисливець за зорями (@small10space) December 26, 2024

Σύμφωνα με το Κίεβο, 12.000 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας, ανάμεσά τους «περίπου 500 αξιωματικοί και τρεις στρατηγοί», έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν καταλάβει ουκρανοί στρατιωτικοί τον Αύγουστο και συνεχίζουν να κατέχουν τμήματά τους.

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσαν ποτέ την παρουσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο πλευρό του ρωσικού στρατού.

Τη Δευτέρα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως έχουν «σκοτωθεί ή τραυματιστεί» σχεδόν 3.000 στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας αφότου άρχισαν να εμπλέκονται στη μάχη στο πλευρό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Την ίδια ημέρα, η Σεούλ έκανε λόγο από την πλευρά της για 1.100 βορειοκορεάτες «νεκρούς ή τραυματίες».

Το γενικό επιτελείο της Νότιας Κορέας έκανε γνωστό πως παρατήρησε προετοιμασίες που το κάνουν να θεωρεί ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει κι άλλες μονάδες του στρατού της στη Ρωσία, είτε για να ενισχύσουν είτε για να απαλλάξουν αυτές που εμπλέκονται ήδη σε μάχες, καθώς και drones και άλλα όπλα.

Η εμπλοκή των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στις μάχες «δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση», είπε πάντως την Τρίτη ο Γέβγκεν Γέριν, εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR).



Κατ’ αυτόν, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα δεν είχαν καμιά εμπειρία σε σύγχρονο πεδίο μάχης, ειδικά στην αντιμετώπιση ή την αποφυγή των πανταχού παρόντων drones, και χρησιμοποιούν «πρωτόγονες τακτικές», της περιόδου «του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».



Πηγή: skai.gr

