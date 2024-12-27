Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Πακιστάν στην επαρχία Πάκτικα του Αφγανιστάν.

Ο ΟΗΕ επισήμανε πως οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Τρίτης έγιναν κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάλεσε να διενεργηθεί έρευνα.

«Το διεθνές δίκαιο υποχρεώνει τις ένοπλες δυνάμεις να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή του κινδύνου να πάθουν κακό άμαχοι, κάνοντας διάκριση μεταξύ των αμάχων και των μαχητών στις επιχειρήσεις τους», τόνισε η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) επίσης ανέφερε πως τουλάχιστον 20 παιδιά σκοτώθηκαν στην επίθεση.

«Τα παιδιά δεν είναι και δεν πρέπει να γίνονται ποτέ στόχος», υπογράμμισε μέσω X ο Σαντζάι Ουιτζεσεκέρα, ο επικεφαλής της διεύθυνσης της UNICEF στη Νότια Ασία.

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν ανακοίνωσε πως στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 46 άμαχοι. Τα περισσότερα από τα θύματα, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ήταν πακιστανοί πρόσφυγες από την παραμεθόρια, πρώην αυτόνομη, περιοχή των φυλών Ουαζιριστάν (βορειοδυτικά).

Η Καμπούλ κάλεσε τον κορυφαίο πακιστανό διπλωμάτη στο Αφγανιστάν για να του επιδοθεί «διαμαρτυρία» και τόνισε πως προειδοποίησε την κυβέρνηση του Πακιστάν να μην παραβιάζει την «κόκκινη γραμμή» της προστασίας του αφγανικού εδάφους και ότι τέτοιες «ανεύθυνες ενέργειες» θα έχουν συνέπειες, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν.

Η άλλη πλευρά υποστήριξη ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο κρησφύγετα των εξτρεμιστών του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ). Πρόκειται για οργάνωση που κατηγορείται για αναρίθμητες αιματηρές επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος.

Το Ισλαμαμπάντ διατείνεται πως το ΚΤΠ σχεδιάζει επιθέσεις στο αφγανικό έδαφος και ότι τα μέλη του περνούν τα πορώδη σύνορα για να τις διαπράξουν στο πακιστανικό. Η Καμπούλ διαψεύδει πως προσφέρει καταφύγιο σε μέλη του κινήματος.

Το Σάββατο, 16 Πακιστανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον της βάσης τους, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι πακιστανοί Ταλιμπάν, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

