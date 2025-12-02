Ο Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε να μην παρευρεθεί στην ετήσια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, που ξεκινά αύριο, καθώς συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη θέση του, της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

BREAKING:



Rubio decides not to attend NATO’s annual foreign ministers’ summit in Brussels starting tomorrow.



It’s the first time since 1999 that the U.S. Secretary of State won’t attend it. pic.twitter.com/9ZnutvxtWN — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

Η απουσία ενός ανώτερου Αμερικανού διπλωμάτη από μια τέτοια διατλαντική συνάντηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη - είναι η πρώτη φορά από το 1999 (σχεδόν 30 χρόνια) που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα παρευρεθεί.

🚨Update: Secretary Marco Rubio decides not to waste his time attend NATO’s annual foreign ministers’ summit in Brussels tomorrow.



The entire meeting will be wasted talking about the Ukrainian War, already lost. It’s the first time since 1999 that the US Secretary of State won’t… pic.twitter.com/r6scpiw7Uf — US Homeland Security News (@defense_civil25) December 2, 2025

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο ο Ρούμπιο αποφάσισε να χάσει τη σύνοδο κορυφής της 3ης Δεκεμβρίου δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά σύμφωνα με πηγές, τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.