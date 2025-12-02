Λογαριασμός
Απών ο Μάρκο Ρούμπιο από την ετήσια σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

 Είναι η πρώτη φορά από το 1999 που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα παρευρεθεί στην καθιερωμένη συνάντηση, σε μία τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία 

RUBIO

Ο Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε να μην παρευρεθεί στην ετήσια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, που ξεκινά αύριο, καθώς συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη θέση του, της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

Η απουσία ενός ανώτερου Αμερικανού διπλωμάτη από μια τέτοια διατλαντική συνάντηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη - είναι η πρώτη φορά από το 1999 (σχεδόν 30 χρόνια) που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα παρευρεθεί.

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο ο Ρούμπιο αποφάσισε να χάσει τη σύνοδο κορυφής της 3ης Δεκεμβρίου δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά σύμφωνα με πηγές, τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

