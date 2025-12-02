Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service) και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την έρευνα και μάρτυρες, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Η αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα και προσήγαγε τρία άτομα για να τα ανακρίνει ως ύποπτα για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και ποινική σύγκρουση συμφερόντων.

Περίπου 10 αστυνομικοί ντυμένοι με πολιτικά ρούχα εισήλθαν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις 7:30 π.μ. την Τρίτη, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ από την διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ επιβεβαίωσε την έφοδο, σύμφωνα με το Euractiv.

Οι έρευνες — οι οποίες διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή δικαστή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου — διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με το Politico.

Οι βελγικές Aρχές ερευνούν τη Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από ισχυρισμούς ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Κολλέγιο της Ευρώπης - καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα της ΕΕ το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την έρευνα, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «ισχυρές υποψίες» ότι οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» παραβιάστηκαν όταν «εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Pοlitico ότι οι έφοδοι συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του βραχίονα εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ.

Η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία από τη Δυτική Φλάνδρα και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, OLAF, συμμετείχαν στην επιχείρηση στο πλαίσιο ποινικής έρευνας υπό την ηγεσία της Εισαγγελίας της ΕΕ (EPPO).

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή οι εκπρόσωποί του είχαν προηγούμενη γνώση για έναν δημόσιο διαγωνισμό, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις συνθήκες σχετικά με την αγορά από το κολέγιο ενός κτιρίου στη Spanjaardstraat στην Μπριζ, αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στεγάζει διπλωμάτες που φοιτούν στην ακαδημία, δήλωσαν τα τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την έρευνα, σύμφωνα με το Euractiv.

Οι ερευνητές εξέτασαν ισχυρισμούς ότι το Κολλέγιο της Ευρώπης και οι εκπρόσωποί του είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι οποίες υποτίθεται ότι θα παρέμεναν εμπιστευτικές για να επιτραπεί ο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των ιδρυμάτων που διεκδικούσαν τη φιλοξενία της νέας ακαδημίας.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν προκύψει στοιχεία για αδικοπραγία και κανείς δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.