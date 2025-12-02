Σε μαγνητική τομογραφία για να ελεγχθεί η καρδιαγγειακή και κοιλιακή του υγεία, υπεβλήθη ο Ντόναλντ Τραμπ όπως αποκάλυψε ο Λευκός Οίκος.

Η γραμματέας Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι οι εξετάσεις, που περιγράφονται ως τυπικές για ένα άνθρωπο της ηλικίας του Τραμπ (79), διαπίστωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε «άριστη συνολική υγεία».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, η Λέβιτ παρέθεσε απευθείας απόσπασμα από την εξέταση του γιατρού, δηλώνοντας ότι η καρδιαγγειακή απεικόνιση του Τραμπ «ήταν απολύτως φυσιολογική» χωρίς «καμία ένδειξη αρτηριακής στένωσης, διαταραχής της ροής του αίματος ή ανωμαλιών στην καρδιά ή στα μεγάλα αγγεία».

«Οι καρδιακές κοιλότητες έχουν φυσιολογικό μέγεθος. Τα τοιχώματα των αγγείων φαίνονται λεία και υγιή και δεν υπάρχουν σημάδια φλεγμονής ή πήξης», είπε η εκπρόσωπος του λευκού Οίκου.

«Συνολικά, το καρδιαγγειακό του σύστημα δείχνει εξαιρετική υγεία», τόνισε.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον γιατρό του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμαμπέλα, η κοιλιακή απεικόνιση του προέδρου ήταν «επίσης απόλυτα φυσιολογική» και ότι «όλα τα κύρια όργανα φαίνονται πολύ υγιή και καλά αιματούμενα» χωρίς οξέα ή χρόνια προβλήματα.

«Συνοψίζοντας, αυτό το επίπεδο λεπτομερούς αξιολόγησης είναι τυπικό για έναν κλινικό έλεγχο στην ηλικία του Προέδρου Τραμπ και επιβεβαιώνει ότι παραμένει σε εξαιρετική συνολική υγεία», είπε.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι υποβλήθηκε σε «πολύ τυπικές» εξετάσεις και είχε δεσμευτεί να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα, διευκρινίζοντας ότι η εξέταση «δεν ήταν στον εγκέφαλο».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Independent, παρά τα θετικά ευρήματα, πολλοί επικριτές του Αμερικανού προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, έχουν ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη σωματική και ψυχική ευεξία του Τραμπ.

Ερωτήματα σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία του Τραμπ έχουν επανειλημμένα τεθεί, αφότου έγινε ο γηραιότερος Αμερικανός που ορκίστηκε στο αξίωμα τον Ιανουάριο.

Η υγεία του τέθηκε υπό έντονο έλεγχο αφότου φωτογραφίες των πρησμένων αστραγάλων του και των μελανιασμένων χεριών του, καλυμμένων άτσαλα με μακιγιάζ, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος είναι ειλικρινής σχετικά με την κατάσταση του 79χρονου προέδρου.

