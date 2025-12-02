Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «εξέλιξαν» μια συμφωνία - πλαίσιο για την ειρήνη που είχε καταρτιστεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών τους στη Φλόριντα, σημειώνει το Reuters.
Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία με «απόλυτη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία.
Eπιπλέον, σημείωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις συναντήσεις της με την αμερικανική πλευρά.
A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025
Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the…
