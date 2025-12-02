Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «εξέλιξαν» μια συμφωνία - πλαίσιο για την ειρήνη που είχε καταρτιστεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών τους στη Φλόριντα, σημειώνει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία με «απόλυτη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία.

Eπιπλέον, σημείωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις συναντήσεις της με την αμερικανική πλευρά.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.