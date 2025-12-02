Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Zελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εξελίχθηκε στη Φλόριντα

«Η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία με απόλυτη σοβαρότητα και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία»

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «εξέλιξαν» μια συμφωνία - πλαίσιο για την ειρήνη που είχε καταρτιστεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών τους στη Φλόριντα, σημειώνει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία με «απόλυτη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία. 

Eπιπλέον, σημείωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις συναντήσεις της με την αμερικανική πλευρά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ουκρανία Ρωσία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark