Ιταλία: Απεργία για τον «αλλόκοτο και άδικο προϋπολογισμό»

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας, το κεντροαριστερό Cgil, οργάνωσε σήμερα γενική απεργία, αμφισβητώντας το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.



«Πρόκειται για έναν αλλόκοτο και άδικο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να αλλάξει», υπογραμμίζει ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι. Η κινητοποίηση αφορά τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη δημόσια υγεία και παιδεία.



Πορείες διαμαρτυρίας οργανώνονται σε όλες τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με κύριο βάρος στο Μιλάνο, στη Φλωρεντία και στη Ρώμη. Η κυβέρνηση Μελόνι κατηγορεί το κεντροαριστερό συνδικάτο ότι πραγματοποιεί όλες τις απεργίες του την Παρασκευή, ώστε να ευνοείται η συμμετοχή, διότι έτσι ξεκινά νωρίτερα η ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για τους εργαζόμενους. Ο Λαντίνι, από τη μεριά του, υπενθυμίζει ότι όποιος αποφασίζει να πάρει μέρος σε απεργία, χάνει μία ημέρα από τον μισθό του, και προσθέτει ότι «απαιτεί σεβασμό».



Το Cgil διερωτάται πώς μπόρεσαν να βρεθούν αμέσως τα αναγκαία χρήματα για τα νέα προγράμματα εξοπλισμού της Ευρώπης, αλλά δεν μπορούν να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία και να εγκριθούν τα αναγκαία κονδύλια για την ανακαίνιση των σχολείων. Τα ιταλικά αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» είχαν απεργήσει κατά του προϋπολογισμού, πριν από δύο εβδομάδες.

Προβληματικός ο διάλογος

Τις ώρες αυτές, η κυβέρνηση Μελόνι επικεντρώνεται σε επιμέρους αλλαγές του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως στην κατάργηση του μέτρου που είχε προταθεί, αρχικά, για αύξηση στο 26% της κλίμακας για τη φορολόγηση των σπιτιών που ενοικιάζονται σε τουρίστες. Ο διάλογος με το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, όμως, συνεχίζει να είναι προβληματικός. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και οι συνεργάτες της κατηγορούν τον Λαντίνι ότι έχει ιδεολογικές προκαταλήψεις κατά του κυβερνητικού έργου και ότι κατεβαίνει συνεχώς σε απεργίες.



Το δε κεντροαριστερό συνδικάτο της Ιταλίας, με πάνω από πέντε εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη, απαντά ότι παρά τις εκκλήσεις του, οι αρμόδιοι υπουργοί και η ίδια η πρωθυπουργός της χώρας δεν θέλησαν να ορίσουν ούτε μία συνάντηση, για να μπορέσει να συζητηθεί ο προϋπολογισμός του 2026 και να εισακουσθούν τα αιτήματα των εργαζομένων.

Πηγή: Deutsche Welle

