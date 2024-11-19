Δεκάδες χιλιάδες Μαορί διαδήλωσαν την Τρίτη, έξω από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας στο Ουέλινγκτον για να διαμαρτυρηθούν ενάντια σε ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με τους επικριτές πλήττει τον πυρήνα των ιδρυτικών αρχών της χώρας και μειώνει τα δικαιώματα των Μαορί.

Η πορεία Hīkoi mō te Tiriti ξεκίνησε πριν από 9 ημέρες στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας και διέσχισε κατά μήκος το νησί σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες.

Δείτε στιγμιότυπα από την πορεία:

Māori protest in New Zealand against a bill proposing equal rights for all citizens, which they argue undermines Indigenous rights guaranteed by the Treaty of Waitangi:



pic.twitter.com/7jEB9rmOXO — Źeus 🧌 (@i_zeeus) November 19, 2024

Ο παραδοσιακός ειρηνικός περίπατος των Μαορί, ή hīkoi, κορυφώθηκε έξω από το κοινοβούλιο την Τρίτη, όπου οι διαδηλωτές απηύθυναν έκκληση στους νομοθέτες να αποσύρουν το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με το CCN, η Συνθήκη ερμήνευε εκ νέου την υφιστάμενη που υπεγράφη πριν 184 χρόνια μεταξύ Βρετανών αποικιστών και των Μαορί.

Η νομοθεσία δεν αναμένεται να ψηφιστεί καθώς τα περισσότερα κόμματα έχουν δεσμευτεί να την καταψηφίσουν, αλλά η εισαγωγή της έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή και αναζωπυρώνει μια συζήτηση για τα δικαιώματα των ιθαγενών στη χώρα υπό την πιο δεξιά κυβέρνηση των τελευταίων ετών.

Η μεγαλειώδης πορεία

Τεράστια πλήθη παρέλασαν στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας ως μέρος του hīkoi, με ανθρώπους να κυματίζουν σημαίες και πινακίδες, μαζί με μέλη της κοινότητας των Μαορί με παραδοσιακά ρούχα.

Η αστυνομία είπε ότι περίπου 55.000 άνθρωποι, ένας σημαντικός αριθμός σε μια χώρα περίπου 5 εκατομμυρίων κατοίκων, έκαναν πορεία προς το κοινοβούλιο για να αντιταχθούν στη νομοθεσία.

Οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την πορεία ως μια «γενεαλογική» στιγμή. «Σήμερα είναι μια επίδειξη kotahitanga (ενότητα), αλληλεγγύης και το να είμαστε ένα ως λαός και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας ως αυτόχθονες Μαορί», δήλωσε στο Reuters ο διαδηλωτής Tukukino Royal.

Την περασμένη εβδομάδα, το κοινοβούλιο ανεστάλη για σύντομο χρονικό διάστημα, αφού οι νομοθέτες των Μαορί οργάνωσαν μια Χάκα για να διακόψουν την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο.

Τι είναι η Συνθήκη του Waitangi;

Η Συνθήκη του Γουαϊτάνγκι της Νέας Ζηλανδίας είναι ένα έγγραφο που υπογράφηκε από το αποικιακό βρετανικό καθεστώς και 500 αρχηγούς Μαορί το 1840, το οποίο κατοχυρώνει τις αρχές της συνδιακυβέρνησης μεταξύ Ιθαγενών και μη αυτόχθονων Νεοζηλανδών.

Η συνθήκη θεωρείται ένα από τα ιδρυτικά έγγραφα της χώρας και η ερμηνεία των ρητρών της εξακολουθεί να καθοδηγεί τη νομοθεσία και την πολιτική σήμερα.

Δύο εκδόσεις του κειμένου – στα Μαορί, ή Te Tiriti, και στα αγγλικά – υπογράφηκαν, αλλά η καθεμία περιέχει διαφορετική γλώσσα που έχει πυροδοτήσει εδώ και καιρό συζήτηση σχετικά με τον ορισμό και την ερμηνεία της συνθήκης.

Αποδοκιμασίες

Ο αρχηγός του Κόμματος Act David Seymour, ο αρχιτέκτονας του Νομοσχεδίου για τις Αρχές της Συνθήκης, αποδοκιμάστηκε σήμερα μέσα στην Βουλή από τις δεκάδες χιλιάδες που διαμαρτύρονταν ενάντια στο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο του.

Καθώς το πλήθος φώναζε, ο Σέιμουρ επέστρεψε στην Κυψέλη με τους βουλευτές του, λέγοντας αργότερα ότι του είχαν συμβουλεύσει να μην αντιμετωπίσει διαδηλωτές από φόβο μήπως υποκινήσει την «κακή συμπεριφορά».

Η αστυνομία προειδοποίησε για μεγαλύτερη αναστάτωση καθώς το hīkoi επιστρέφει στο πάρκο Waitangi πριν αρχίσουν οι διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το σπίτι.

