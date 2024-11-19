Ανήμερα της επετείου συμπλήρωσης 1.000 ημερών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στον «απόηχο» της απόφασης του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο εντός ρωσικού εδάφους, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας - παρουσία του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε - συναντώνται σήμερα Τρίτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους περαιτέρω στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας.



«Ζούμε σε έναν δύσκολο κόσμο» τόνισε ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Τραμπ να αποφασίσει. Η στήριξή μας στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί» είπε, ενώ χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση Μπάιντεν. Ωστόσο, για την ΕΕ ξεκαθάρισε ότι αποτελεί «εθνική αρμοδιότητα» η λήψη σχετικών αποφάσεων. Ο Μπορέλ εμφανίστηκε πάντως σίγουρος ότι τα κράτη-μέλη «θα ακολουθήσουν τις ΗΠΑ» και ενώ οι πιέσεις προς τη Γαλλία να επιτρέψει τη χρήση των δικών της πυραύλων αυξάνονται, με το Παρίσι όμως να μην λαμβάνει ακόμη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και το Βερολίνο να επιμένει να μην στέλνει πυραύλους τύπου Taurus.

Βασικός στόχος η επικράτηση της Ουκρανίας

Από την πλευρά του, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι «καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να μην μιλούν πολύ» για τον τρόπο που θα ενισχύσουν την Ουκρανία, ενώ σε ό,τι αφορά την παραγωγή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα» και για την αναβάθμισή της. «Ευτυχώς, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συνεργάζονται στενά, ώστε να διασφαλίσουν ότι η διατλαντική αμυντική βιομηχανική βάση θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα» πρόσθεσε, για να τονίσει ότι βασικός στόχος όλων είναι «η Ουκρανία να επικρατήσει».



Στο μεταξύ, τουλάχιστον 17 υπουργοί Άμυνας της ΕΕ αναμένεται να υπογράψουν αργότερα σήμερα πολιτική επιστολή πρόθεσης για ανάπτυξη κοινών αμυντικών πρότζεκτ στέλνοντας ισχυρό «πολιτικό μήνυμα».



Σε μια άκρως συμβολικής σημασίας κίνηση το Ευρωκοινοβούλιο προσκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο να απευθύνει ομιλία σε έκτακτη Ολομέλειά του. 1.000 μέρες από την εισβολή «ο Πούτιν δεν έχει καταφέρει να πλήξει την ελευθερία μας» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να ασκήσουν από κοινού πίεση στη Μόσχα, ώστε «να πετύχουμε μια δίκαιη ειρήνη».

