Μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένας 22χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι σήμερα το πρωί στο Μάντσεστερ.

Ως ύποπτος για φόνο μετά το περιστατικό, συνελήφθη ένας 22χρονος άνδρας στην περιοχή Gorton κοντά στο Longsight, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Greater Manchester.

Μια 17χρονη κοπέλα και ένας 64χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με «επικίνδυνα για τη ζωή τους τραύματα», αφού υπέστησαν «σοβαρά τραύματα από μαχαίρι», πρόσθεσε η δύναμη.

Η αστυνομία συνομιλεί με μάρτυρες για να εξακριβώσει τις πλήρεις συνθήκες γύρω από το περιστατικό, αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στα θύματα και αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό.

Αστυνομικός μιλώντας στο Skynews είπε: «Κατανοούμε ότι η τοπική κοινότητα θα είναι σοκαρισμένη και ανήσυχη μετά την τραγική είδηση ​​σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις μας παραμένουν με τους πληγέντες και τους αγαπημένους τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε» και πρόσθεσε: «Μέσα σε λίγα λεπτά από την κλήση, οι αστυνομικοί μας βρέθηκαν στο σημείο και είχε γίνει σύλληψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.