Η Ρωσία διαμαρτυρήθηκε στη Γερμανία σχετικά με την έρευνά της για τις εκρήξεις που έπληξαν τους αγωγούς αερίου Nord Stream το 2022, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, αφού ένας ύποπτος-κλειδί διέφυγε τη σύλληψη στην Πολωνία.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως Γερμανοί εισαγγελείς ταυτοποίησαν έναν Ουκρανό εκπαιδευτή καταδύσεων ως τον κύριο ύποπτο στην επίθεση δολιοφθοράς του Nord Stream και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του στην Πολωνία.

Η Πολωνία παρέλαβε το γερμανικό ένταλμα, όμως ο ύποπτος έχει φύγει από τη χώρα καθώς η Γερμανία δεν είχε συμπεριλάβει το όνομά του σε μια βάση δεδομένων καταζητούμενων προσώπων, δήλωσαν στο Reuters Πολωνοί εισαγγελείς.

Η Μόσχα πιστεύει πως η γερμανική έρευνα θα κλείσει χωρίς να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον Όλεγκ Τιάμπκιν, επικεφαλής του τμήματος Ευρώπης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Έχουμε εγείρει το θέμα η Γερμανία και άλλες επηρεαζόμενες χώρες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των αντιτρομοκρατικών συνθηκών του ΟΗΕ», δήλωσε ο Τιάμπκιν.

«Έχουμε κάνει επίσημα σχετικά αιτήματα για το θέμα αυτό διμερώς, περιλαμβανομένου του Βερολίνου».

Το γραφείο της γενικής εισαγγελίας της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία που μετέδωσε το RIA όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters. Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.

Οι αγωγοί αερίου Nord Stream 1 και 2 που μετέφεραν αέριο κάτω από τη Βαλτική θάλασσα υπέστησαν ζημιές έπειτα από σειρά εκρήξεων τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις. Η Ρωσία έχει πει κατ΄επανάληψη πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που το αρνούνται.

Οι εφημερίδες The New York Times, The Washington Post και Wall Street Journal ανέφεραν πως η Ουκρανία --που έχει αρνηθεί κατ΄επανάληψη ότι ενεπλάκη-- ήταν πίσω από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.