Σαφέστατο είναι, ενόψει των ευρωεκλογών της ερχόμενης Κυριακής, το προβάδισμα της Ακροδεξιάς στη Γαλλία, η οποία συνολικά θα κινηθεί περί το 40%, με το κόμμα «Εθνική Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν να λαμβάνει περίπου το 33% των ψήφων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του γαλλικού Ινστιτούτου Ipsos που δημοσιεύονται σήμερα στην εφημερίδα Le Monde.

Αμφίρροπη είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση με το κόμμα «Αναγέννηση» της παράταξης Μακρόν να κινείται περί το 16% και το Σοσιαλιστικό Κόμμα να κινείται περί το 14,5%.

Ακολουθούν το αριστερό κόμμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν-Λικ Μελανσόν, το οποίο κινείται περί τό 8%, οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι, που κινούνται περί το 7%, οι Οικολόγοι, που κινούνται περί το 6%, το ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ, που κινείται περί το 5%, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που κινείται περί το 2%.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η αποχή θα υπερβεί το 50%, ενώ σε ό,τι αφορά τις νεότερες γενιές, δηλαδή τους κάτω των 34 ετών, εκτιμάται ότι θα ψηφίσει ο ένας στους τρεις. Το όριο για να εκλέξει ένα κόμμα ευρωβουλευτή στη Γαλλία βρίσκεται στο 5%, ενώ τα κόμματα που λαμβάνουν κάτω από το 3% χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης για την κάλυψη των προεκλογικών τους δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.