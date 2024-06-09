Τροπολογία που «φωτογραφίζει» την Άγκυρα κατέθεσε βουλευτής. Την καταγραφή των χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν τη Χαμάς προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στον Αμυντικό Προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Νταν Γκόλντμαν.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι ο Επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ θα πρέπει να υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση στο Κογκρέσο με στόχο την καταγραφή των νατοϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Χαμάς.

Παρόλο που η τουρκική κυβέρνηση δεν κατονομάζεται, εκτιμάται ότι πρόκειται για μια φωτογραφική τροπολογία, καθώς είναι γνωστό ότι η Τουρκιά είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που διατηρεί στενούς δεσμούς και στηρίζει τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση, το Ελληνοαμερικάνικο Ινστιτούτο (ΑΗΙ) κάλεσε τα μέλη του σε ολόκληρη την Αμερική να επικοινωνήσουν με τους βουλευτές των περιφερειών τους προκειμένου να ζητήσουν τη στήριξη της συγκεκριμένης τροπολογίας ώστε να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού του 2025.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις χώρες του ΝΑΤΟ και την Χαμάς

Η τροπολογία με τίτλο «Έκθεση χωρών μελών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Χαμάς ή τα παρακλάδια της» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το αργότερο 120 ημέρες μετά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος νόμου, ο Επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συντονισμό με τον υπουργό Άμυνας, τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εξωτερικών, πρέπει να υποβάλλει έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου η οποία θα περιγράφει κάθε χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ -αν υπάρχει- η οποία φιλοξενεί μέλη της Χαμάς, μέλη από τα παρακλάδια της Χαμάς, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς ή των παρακλαδιών της. Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί στις εξής επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας: Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.