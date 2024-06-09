Λογαριασμός
Γερμανία - exit poll: «Χαστούκι» για τον Όλαφ Σολτς - 3ο κόμμα οι Σοσιαλδημοκράτες - 2ο η AfD - Στην πρώτη θέση οι Συντηρητικοί της CDU/CSU

Στον κυβερνητικό συνασπισμό 12% συγκεντρώνουν οι Πράσινοι, ενώ οι Φιλελεύθεροι μόλις 5%

scholtz

Σε πολιτικό "χαστούκι" για τον Όλαφ Σολτς και τον κυβερνητικό συνασπισμό αναδεικνύονται οι ευρωεκλογές στη Γερμανία σύμφωνα με το exit poll της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στην τρίτη θέση με 14%. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 16,5% ενώ οι Συντηρητικοί της CDU/CSU συγκεντρώνουν 29,5%.

Γερμανια exit polls


Στον κυβερνητικό συνασπισμό 12% συγκεντρώνουν οι Πράσινοι, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) μόλις 5%. 

Η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) σημειώνει 5,5% και η Αριστερά 2,8%.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων έφθασε στο 64%, έναντι 61% το 2019.

