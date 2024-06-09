Σε πολιτικό "χαστούκι" για τον Όλαφ Σολτς και τον κυβερνητικό συνασπισμό αναδεικνύονται οι ευρωεκλογές στη Γερμανία σύμφωνα με το exit poll της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στην τρίτη θέση με 14%. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 16,5% ενώ οι Συντηρητικοί της CDU/CSU συγκεντρώνουν 29,5%.



Στον κυβερνητικό συνασπισμό 12% συγκεντρώνουν οι Πράσινοι, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) μόλις 5%.

Η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) σημειώνει 5,5% και η Αριστερά 2,8%.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων έφθασε στο 64%, έναντι 61% το 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.