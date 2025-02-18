Μαλί: Μισθοφόροι της Βάγκνερ και στρατιωτικοί κατηγορούνται πως τουφέκισαν τουλάχιστον 20 αμάχους

Τουλάχιστον είκοσι άμαχοι, ανάμεσά τους παράτυποι μετανάστες καθ’ οδόν προς την Αλγερία, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα το ξημέρωμα στο βόρειο Μαλί, όταν δέχτηκαν πυρά τα οχήματα στα οποία επέβαιναν, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή, κατηγορώντας για τη σφαγή, μισθοφόρους της ρωσικής εταιρείας Βάγκνερ και μέλη των ενόπλων δυνάμεων του κράτους του Σαχέλ που παραμένει βυθισμένο σε κρίση.

Συγγενής οδηγού του ενός από τα δυο οχήματα που έγιναν στόχος, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP στην Γκαό, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Μαλί, επιβεβαίωσε το πολύνεκρο συμβάν.

«Ο οδηγός του πρώτου οχήματος ήταν εξάδελφός μου. Τη 16η Φεβρουαρίου, αναχώρησε από την Γκαό μεταφέροντας ‘τυχοδιώκτες’ (σ.σ. μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη) και νομάδες», είπε ο άνδρας, που μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομαστεί.

«Από την Γκαό, κατευθύνονταν προς την Αλγερία. Όμως έπεσαν σε ομάδα μισθοφόρων της Βάγκνερ και κάποιων στρατιωτικών του Μαλί, που άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Στο πρώτο όχημα, σκοτώθηκαν όλοι. Κι ο εξάδελφός μου», πρόσθεσε.

Επικαλούμενος τη μαρτυρία ανθρώπου στο δεύτερο όχημα, που κατάφερε να διαφύγει, ο ίδιος τόνισε πως «πολλοί σκοτώθηκαν και σ’ αυτό».

«Όταν έφυγε ο εξάδελφός μου από την Γκαό, μετέφερε 15 ανθρώπους στο όχημά του» αλλά «γενικά, επιβιβάζει κι άλλους καθ’ οδόν», συμπλήρωσε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί στην Γκαό τόνισε πως «αντικρούει» την υπόθεση, πως διαπράχθηκε τέτοιο «λάθος». «Διενεργούνται έρευνες (...) Ο στρατός δεν σκότωσε κανέναν άμαχο», επέμεινε.

Επίσημα, παρά το ότι το AFP τους ζήτησε σχόλιο, οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) δεν είχαν αντιδράσει ως χθες βράδυ.

«Αυτό που έγινε είναι σοβαρό. Ήταν άμαχοι αυτοί που σκοτώθηκαν στα δυο οχήματα στην περιφέρεια Τιλεμσί», τόνισε αιρετός της Γκαό. «Συνολικά, στα δυο οχήματα, έχουμε 20 νεκρούς», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες βράδυ, το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Αζαουάντ (ΜΑΑ) —πρόκειται για συμμαχία αυτονομιστών του βορρά— κατήγγειλε τη συνέχιση της «εθνικής εκκαθάρισης που διαπράττεται από τη χούντα στο Μπαμακό εναντίον του πληθυσμού του Αζαουάντ».

Τα δυο οχήματα «αναχαιτίστηκαν από την τρομοκρατική συμμαχία ΕΔΜα/Βάγκνερ. Ανάμεσα στους επιβάτες, τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από τον στρατό του Μαλί και τους ρώσους μισθοφόρους της Βάγκνερ», συνεχίζει το κείμενο.

Το ΜΑΑ «καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο αυτές τις σφαγές αθώων αμάχων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία στο Μαλί, με τα πραξικοπήματα του 2020 και του 2021, οι στρατιωτικοί έβαλαν τέλος στη συμμαχία με την πρώην αποικιοκρατική δύναμη Γαλλία και στράφηκαν για στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στη Ρωσία.

Το Μαλί παραμένει αντιμέτωπο από το 2012 με τη δράση οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στην οποία προστίθεται η βία παραστρατιωτικών παρατάξεων φυλών και συμμοριών κακοποιών.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατήγγειλε τον Δεκέμβριο της «φρικαλεότητες» με θύματα αμάχους που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί, τη σύμμαχή τους ρωσική εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ, καθώς και ισλαμιστικές ένοπλες παρατάξεις.

