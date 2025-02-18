Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Κόστα Ρίκα θα υποδεχτεί Ασιάτες μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Oι απελάσεις στην Κόστα Ρίκα χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πραγματοποιούνται με την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Ματανάστες στις ΗΠΑ

Η Κόστα Ρίκα θα υποδεχθεί 200 μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας με μια εμπορική πτήση που φτάνει την Τετάρτη, ανέφερε το προεδρικό γραφείο της χώρας της Κεντρικής Αμερικής σε δήλωση τη Δευτέρα.

Οι μετανάστες είναι από την κεντρική Ασία και την Ινδία και αργότερα θα μεταβούν στις χώρες καταγωγής τους, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι απελάσεις στην Κόστα Ρίκα χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πραγματοποιούνται με την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κόστα Ρίκα ΗΠΑ Μετανάστες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark