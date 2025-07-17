Περισσότερους από 12 άνδρες συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στη Μαλαισία, στη διάρκεια νυχτερινής εφόδου της αστυνομίας σε "γκέι πάρτυ" στο κρατίδιο Κελαντάν.

Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας του κρατιδίου Κελαντάν, Μοχντ Γιούσοφ Μαμάτ, η αστυνομία συνέλαβε 20 ανθρώπους έπειτα από πληροφορία που έλαβε από πολίτη και παρακολούθησε ένα νοικιασμένο σπίτι στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Κότα Μπάρου τον Ιούνιο.

«Στη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησαν ότι ανήκαν σε μια ομάδα ομοφυλόφιλων», δήλωσε ο ίδιος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μοχντ Γιούσοφ δήλωσε ότι - παρότι οι αρχές δε βρήκαν ενδείξεις ότι στη διάρκεια της συνάθροισης υπήρξαν σεξουαλικές δραστηριότητες - η αστυνομία ανακάλυψε προφυλακτικά και φάρμακα κατά του HIV στον χώρο.

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τριών από τους άνδρες για κατοχή πορνογραφικού υλικού ομοφυλοφιλικού περιεχομένου στο κινητό τους τηλέφωνο, είπε ο Γιούσοφ.

Οι αρχές δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν δίωξη εις βάρος των άλλων ανδρών καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι ή άλλα ενοχοποιητικά εις βάρος τους στοιχεία, εξήγησε ο ίδιος.

«Ανησυχούμε για τέτοιου είδους συμπεριφορές...Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις κινήσεις ομάδων ομοφυλοφίλων», κατέληξε.

Έγκλημα η ανδρική ομοφυλοφιλία στη Μαλαισία

Η ομοφυλοφιλία είναι έγκλημα στην κυρίως μουσουλμανική Μαλαισία. Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ αντιμετωπίζει όλο και περισσότερους διωγμούς στη Μαλαισία, όπου ο σοδομισμός είναι έγκλημα και οι ισχύοντες ισλαμικοί νόμοι της σαρία απαγορεύουν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και την παρενδυσία.

Επίσης οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία προς τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς ανθρώπους.

Η πολυεθνοτική, πολυθρησκευτική χώρα έχει ένα νομικό σύστημα διπλής προσέγγισης με ισλαμικούς νόμους που ισχύουν για τον μουσουλμανικό πληθυσμό και παράλληλα μη θρησκευτική νομοθεσία.

Το 2018 δύο γυναίκες τιμωρήθηκαν με ραβδισμούς μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου, αφότου καταδικάστηκαν επειδή επιχείρησαν να επιδοθούν σε λεσβιακό σεξ, ενώ δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν΄

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Justice for Sisters και Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσαν ότι από το 2020 μέχρι τον Μάιο του φετινού χρόνου σχεδόν οι μισές από τις απαγορευθείσες εκδόσεις αφορούν περιεχόμενο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.