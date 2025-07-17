Η Γερουσία των ΗΠΑ υιοθέτησε σήμερα το κείμενο που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να μη χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιων κεφαλαίων, τα οποία προορίζονταν κυρίως για τη διεθνή βοήθεια.

Τα χρήματα προορίζονταν για την αμερικανική υπηρεσία αναπτυξιακής βοήθειας USAID, ενώ το υπόλοιπο ποσό επρόκειτο να διατεθεί κυρίως στα δημόσια μέσα ενημέρωσης NPR και PBS.

Παρά την πλειοψηφία 53 εδρών στις 100 που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί στο σώμα, το κείμενο υιοθετήθηκε με μόνον 51 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά.

Οι περικοπές αφορούσαν αρχικά και το παγκόσμιο πρόγραμμα Pepfar για την καταπολέμηση του AIDS και τα 400 εκατομμύρια δολάρια που προβλέπονταν γι’αυτό, αλλά μετριοπαθείς γερουσιαστές εξασφάλισαν την απόσυρση αυτού του τμήματος από το κείμενο, που είχε ήδη υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ως εκ τούτου η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσει ξανά, έχοντας διορία ως την Παρασκευή το βράδυ, για να εγκρίνει την τροποποιημένη εκδοχή του κειμένου που είχε υιοθετήσει τον Ιούνιο.

Κατά την αρχική υιοθέτηση του κειμένου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του που ανέκτησε 9 δισεκατομμύρια δολάρια «τα οποία προορίζονταν για μια σπάταλη ξένη βοήθεια».

Επίσης είχε καταφερθεί κατά του δημόσιου ραδιοφωνικού δικτύου NPR και του επίσης δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου PBS, χαρακτηρίζοντάς τα «άκρως προκατειλημμένα» κατά των Ρεπουμπλικανών. Τα δύο δημόσια μέσα ενημέρωσης κινδυνεύουν να χάσουν το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια που προοριζόταν γι’αυτά.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Τζον Θιούν υποβάθμισε τις επιπτώσεις των περικοπών αυτών χαιρετίζοντάς τις ως ένα πρώτο απαραίτητο βήμα.

«Εδώ μιλάμε για το 1/10 του 1% όλων των ομοσπονδιακών δαπανών», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Όταν έχεις χρέος ύψους 36.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οφείλεις να κάνεις κάτι», πρόσθεσε ο γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα.

Στον αντίποδα, οι Δημοκρατικοί έχουν συσπειρωθεί για να αντιταχθούν στο σχέδιο.

Ο Κόρεϊ Μπούκερ, δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, κατήγγειλε στο AFP «ένα νέο παράδειγμα του τρομερού τρόπου με τον οποίο το πνεύμα και τα ιδεώδη του Συντάγματός μας κλονίζονται» υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να χορηγεί τα ομοσπονδιακά δημόσια κεφάλαια. Το κείμενο που υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποσκοπεί ως εκ τούτου να δώσει νομική ισχύ στις περικοπές που υποδείχθηκαν από την Doge και ζητήθηκαν από τον Λευκό Οίκο, μολονότι τα κονδύλια αυτά είχαν ήδη εγκριθεί προηγουμένως από το Κογκρέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.