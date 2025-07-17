Μελόνι: Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων στη Γάζα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, αναφέρθηκε στην ολοένα και αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα πλήττουν και τον ναό της Αγίας Οικογένειας. Οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, που το Ισραήλ πραγματοποιεί εδώ και μήνες, είναι απαράδεκτες. Καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια στάση», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.