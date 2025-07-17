Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα μια κυβερνητική υπηρεσία, αυξάνοντας σε περίπου 180 τον αριθμό των νεκρών από την αρχή των θερινών μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 227 τραυματίσθηκαν σε όλο το Πακιστάν και η επαρχία του Πουντζάμπ έχει τα περισσότερα θύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός υπολογίσθηκε μέχρι τις 08:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας).

🚨Rawalpindi citizens are requested to avoid all unnecessary travel due to torrential rainfall and severe #flooding in #Rawalpindi and surrounding areas!



⚠️Flood waters have reached dangerous levels!#Pakistan #PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/3D0kbZjVAr — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) July 17, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων και για πιθανές πλημμύρες μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Οι αρχές του Ραουαλπίντι, σε απόσταση 15-20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κήρυξαν αργία τη σημερινή ημέρα για να παρακινήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Οι κάτοικοι των επικίνδυνων ζωνών οφείλουν να ετοιμάσουν κιτ έκτακτης ανάγκης με τροφή, νερό, φάρμακα για τρεις έως πέντε ημέρες», ανακοίνωσαν.

Ένας ποταμός, που διαρρέει την πόλη, πλημμύρισε και κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, περίπου 180 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 70 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και 500 έχουν τραυματισθεί από την αρχή των θερινών μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.